 Acoperișul unei școli private s-a prăbușit în timpul orelor: zeci de copii au murit în Pakistan. Proprietarul, arestat | adevarul.ro
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Video Acoperișul unei școli private s-a prăbușit în timpul orelor: zeci de copii au murit în Pakistan. Proprietarul, arestat

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Cel puțin 28 de copii, majoritatea sub 13 ani, și un profesor au murit joi dimineață, în orașul Peshawar din nord-vestul Pakistanului, după ce acoperișul unei școli private s-a prăbușit în timpul orelor de curs, au anunțat autoritățile locale.

Zeci de copii au fost prinși sub dărâmături
Zeci de copii au fost prinși sub dărâmături Foto: X

Tragedia a avut loc la Centrul Educațional Al-Khair, o clădire cu două etaje. Potrivit primelor informații din anchetă, prăbușirea a fost cauzată de ploile abundente recente și de suprasarcina structurală provocată de lucrări suplimentare de construcție efectuate pe o structură considerată deja slabă. Tavanul etajului superior a căzut direct peste cele trei săli de clasă în care se aflau aproximativ 110 elevi.

Era o structură slabă. Acoperișul său era supraîncărcat cu lucrări de construcție pe o structură slabă, ceea ce a provocat prăbușirea”, a declarat șeful poliției, citat de Reuters. 

Operațiunile de căutare și salvare de la locul tragediei din Peshawar s-au încheiat, după patru-cinci ore de intervenție contracronometru printre dărâmături, a anunțat Arif Khattak, directorul regional al serviciilor de urgență. Potrivit autorităților, bilanțul final a urcat la 29 de trupuri neînsuflețite recuperate, printre victime aflându-se și o profesoară. 

Proprietarul instituției private de învățământ a fost arestat. Potrivit unui comunicat oficial emis de poliție, școala din cartierul Dir Colony funcționa sub formă de fundație educațională, iar investigațiile preliminare arată că instituția de învățământ funcționa într-o clădire neautorizată, ridicată pe baze temporare, aspect care a contribuit la prăbușirea catastrofală a structurii sub greutatea apelor și a lucrărilor suplimentare.

Imaginile video surprinse la fața locului au arătat ambulanțe gonind pe străzile înguste pentru a prelua victimele, în timp ce echipele de salvare și martorii au intervenit pentru a scoate elevii răniți și blocați sub dărâmături.

Autoritățile sanitare și reprezentanții serviciilor de urgență au confirmat că cel puțin 47 de copii au fost răniți, mulți dintre aceștia fiind transportați de urgență la Spitalul Lady Reading din Peshawar. Șeful poliției din Peshawar, Mian Saeed, și echipele de salvare au avertizat că bilanțul tragic ar putea crește, având în vedere că o parte dintre elevi erau încă dați dispăruți sub dărâmături în momentul intervenției.

Autoritățile au ordonat deschiderea unei anchete oficiale pentru a stabili cu exactitate circumstanțele care au dus la prăbușirea clădirii. Până în prezent, conducerea școlii nu a emis un punct de vedere oficial.

Această catastrofă vine pe fondul unei stări de indignare generalizată în Pakistan, la doar câteva săptămâni după ce un alt incident grav – un incendiu izbucnit într-un spital din capitala Islamabad – s-a soldat cu moartea a 14 nou-născuți, scos la iveală grave lacune în privința respectării normelor de siguranță și a procedurilor de urgență din instituțiile publice și private ale țării.

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