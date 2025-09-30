O școală s-a prăbușit în Indonezia. Un copil de 13 ani a murit, iar alte zeci de copii sunt încă sub dărâmături. „Doamne, fiul meu este încă îngropat”

Tragedie în Indonezia, unde o şcoală s-a prăbușit peste elevi în timpul rugăciunii. Salvatorii luptă contra cronometru pentru a scoate supraviețuitorii de sub dărâmături, în timp ce familiile disperate așteaptă vești despre copiii lor.

Incidentul s-a produs luni, 29 septembrie, în orașul Sidoarjo, din provincia Java de Est, Indonezia, unde o clădire a unui internat islamic s-a prăbușit, surprinzând în interior peste 100 de elevi care participau la rugăciunea de după-amiază. Până în acest moment, autoritățile confirmă decesul unui copil de 13 ani și rănirea altor câteva zeci, dintre care mulţi se află în stare gravă.

Tragedia a avut loc în timpul rugăciunii, când peste 100 de băieți se aflau într-o clădire a Internatului Islamic Al-Khoziny. Potrivit The Guardian, care citează surse locale, structura clădirii a cedat brusc, fără vreun avertisment, şi s-a prăbuşit peste elevi în timpul rugăciunii, aceştia fiind îngropaţi sub beton și moloz.

Sursă video X

Potrivit autorităților locale, cel puțin 65 de persoane sunt date dispărute. Panoul de afișaj de la postul de comandă al echipelor de intervenție, instalat în apropierea ruinelor, arăta marți dimineață această cifră înfiorătoare. Familiile elevilor s-au adunat la fața locului, dar și la spitalele din apropiere, plângând și implorând salvatorii pentru vești despre cei dragi.

„Doamne, fiul meu este încă îngropat, Doamne, te rog, ajută-mă!”, striga o mamă disperată, după ce a văzut numele copilului ei pe lista dispăruților.

Acţiunile de salvare s-au desfășurat întreaga noapte, în condiții extrem de dificile, echipajele de intervenție, formate din sute de polițiști, pompieri și soldați, reuşind să scoată opt supraviețuitori în viață.

Eforturile lor sunt îngreunate de fragilitatea structurii rămase. Salvatorii se tem că folosirea utilajelor grele ar putea provoca prăbușiri suplimentare, așa că lucrează cu echipamente manuale, aparate de respirat și truse de descarcerare.

„Le-am furnizat oxigen și apă celor care erau încă prinși sub dărâmături și i-am ținut în viață în timp ce ne străduiam să-i scoatem”, a declarat Nanang Sigit, liderul echipei de salvare.

El a confirmat că sub ruine au fost observate mai multe corpuri neînsuflețite, dar prioritatea a fost salvarea celor aflați în viață.

Lucrări ilegale de extindere a şcolii

Investigațiile preliminare sugerează că prăbuşirea clădirii s-a produs în timpul unor lucrări ilegale de extindere. Şcoala, care avea inițial două etaje, fusese modificată pentru a adăuga încă două niveluri, fără autorizațiile necesare.

„Fundamentul vechii clădiri nu a putut să susțină două etaje de beton și s-a prăbușit în timpul procesului de turnare”, a explicat Jules Abraham Abast, purtător de cuvânt al poliției.

Unul dintre administratorii internatului, Abdus Salam Mujib, a declarat că muncitorii turnau beton pentru un nou etaj atunci când întreaga structură s-a surpat. „Clădirea avea doar trei etaje. Era planificat să aibă patru”, le-a spus el jurnaliștilor.

În timp ce salvatorii încearcă să-i scoată pe copii de sub dărâmături, autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili responsabilitățile în cazul prăbușirii şcolii.

Incidentul ridică semne serioase de întrebare legate de siguranța construcțiilor din Indonezia, unde nerespectarea standardelor de construcție a mai provocat tragedii în trecut.

În urmă cu doar câteva săptămâni, o altă clădire s-a prăbușit în Java de Vest, provocând trei decese; în 2022 prăbuşirea unui minimarket cu trei etaje din Kalimantanul de Sud s-a soldat cu moartea a cinci persoane, iar în 2018, 75 de persoane au fost rănite când mezaninul clădirii Bursei de Valori din Jakarta s-a prăbuşit.