Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Negocieri secrete între SUA și Danemarca pentru deschiderea de noi baze militare în Groenlanda

Statele Unite poartă negocieri periodice cu Danemarca pentru extinderea prezenţei militare americane în Groenlanda, potrivit mai multor oficiali familiarizaţi cu discuţiile, iar negocierile dintre cele două părţi au înregistrat progrese în ultimele luni, relatează BBC.

Groenlanda FOTO: Istock

Oficialii americani încearcă să deschidă trei noi baze în sudul teritoriului, o parte semi-autonomă a Danemarcei, în timp ce lucrează pentru a rezolva o criză diplomatică declanşată de preşedintele Donald Trump atunci când a ameninţat că va ocupa Groenlanda cu forţa.

Trump a declarat în ianuarie că SUA ar trebui să „deţină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia sau China să o preia. El a spus că acest lucru s-ar putea întâmpla „pe calea uşoară” sau „pe calea grea”.

Casa Albă a confirmat că administraţia este angajată în discuţii la nivel înalt cu Groenlanda şi Danemarca, dar a refuzat să comenteze detaliile negocierilor. Un oficial al Casei Albe a declarat pentru BBC că administraţia este foarte optimistă că discuţiile se îndreaptă în direcţia corectă, potrivit News.

Danemarca şi-a exprimat anterior disponibilitatea de a discuta despre baze militare americane suplimentare în Groenlanda, iar Ministerul său de Externe a confirmat că au loc discuţii cu SUA. „Există o cale diplomatică în curs cu Statele Unite. Ministerul Afacerilor Externe nu va intra în detalii suplimentare în acest moment”, a declarat un purtător de cuvânt.

Nici vorba despre anexarea Groenlandei

Oficialii americani au propus un aranjament în care cele trei noi baze militare să fie desemnate oficial ca teritoriu suveran al SUA, potrivit unei surse care are cunoştinţă despre negocieri.

Bazele ar urma să fie amplasate în sudul Groenlandei şi s-ar concentra în principal pe supravegherea potenţialelor activităţi maritime ruseşti şi chineze într-o zonă a Atlanticului de Nord situată între Groenlanda, Islanda şi Regatul Unit, cunoscută sub numele de GIUK Gap, au declarat oficialii care au vorbit cu BBC.

Cele două părţi nu au convenit încă oficial asupra a nimic, iar numărul final al bazelor s-ar putea modifica, au spus sursele.

Una dintre noile baze ar urma să fie amplasată probabil în Narsarsuaq, pe locul unei foste baze militare americane care găzduia un mic aeroport.

Orice alte baze militare noi ar urma să fie amplasate, de asemenea, pe terenuri din Groenlanda care dispun de infrastructură existentă, precum aerodromuri sau porturi, care ar putea fi modernizate la un cost mai mic decât construirea de noi facilităţi, au spus analiştii.

Oficialii americani nu au ridicat în timpul discuţiilor posibilitatea de a prelua cumva controlul asupra Groenlandei, lucru pe care Danemarca şi NATO l-au respins public. În ciuda ameninţărilor lui Trump, ţările au lucrat activ în ultimele luni pentru a ajunge la un acord.

Discuţiile s-au limitat la un mic grup de lucru format din oficiali de la Washington, care au făcut progrese în negocieri, departe de lumina reflectoarelor, în timp ce administraţia a fost absorbită de războiul din Iran.

Generalul Gregory Guillot, şeful Comandamentului Nord al SUA, a oferit o imagine de ansamblu a negocierilor în timpul audierii sale din martie în faţa Congresului. El a spus că SUA doresc să deschidă noi baze, dar sursele apropiate discuţiilor au descris noi detalii, care conturează o imagine a unor întâlniri regulate la nivel înalt care au avansat în ultimele luni.

Danemarca s-a pregătit să răspundă unei invazii a Groenlandei de către SUA. „Militarii au luat cu ei pungi cu sânge şi explozibili”

Figura din umbră a negocierilor

Efortul diplomatic delicat este condus de Michael Needham, un funcţionar de rang înalt al Departamentului de Stat, care a fost însărcinat să elaboreze un acord care să-l satisfacă pe Trump, respectând în acelaşi timp limitele impuse de Danemarca în ceea ce priveşte protejarea graniţelor sale. „Needham conduce operaţiunile” privind Groenlanda, a declarat un diplomat de rang înalt care are cunoştinţe despre discuţii. În culise, a spus persoana respectivă, administraţia „abordează problema într-un mod foarte profesionist”.

Echipele s-au întâlnit de cel puţin cinci ori de la jumătatea lunii ianuarie. Needham este de obicei însoţit de unul sau doi oficiali americani din Departamentul de Stat sau din Consiliul Naţional de Securitate, au declarat mai multe surse. Printre omologii săi din sală se numără Jesper Møller Sørensen, ambasadorul Danemarcei în SUA, şi Jacob Isbosethsen, cel mai înalt diplomat groenlandez de la Washington.

Trimisul special al lui Trump în Groenlanda, guvernatorul republican al statului Louisiana, Jeff Landry, nu a participat la negocieri şi este în mare parte absent din procesul diplomatic, au declarat trei surse. „El trebuia să fie mai degrabă un susţinător entuziast al ideii că am putea pur şi simplu să ne arătăm forţa şi să preluăm Groenlanda ca pe un activ de securitate”, a spus un aliat apropiat al lui Landry, care a cerut să nu fie numit. Landry „nu a participat niciodată la vreuna dintre discuţiile propriu-zise”, a spus sursa.

Biroul lui Landry nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Diplomația, o cale mai ușoară

În prezent, SUA au o singură bază militară în Groenlanda, faţă de aproximativ 17 facilităţi militare în perioada de vârf a Războiului Rece. Baza spaţială Pituffik este situată în nord-vestul Groenlandei – aceasta monitorizează rachetele pentru NORAD, dar nu este configurată pentru a efectua supraveghere maritimă.

Unii oficiali actuali şi foşti, precum şi experţi în securitatea arctică, au declarat pentru BBC că Washingtonul şi-ar fi putut promova interesele în Groenlanda fără a ameninţa un aliat NATO în termeni atât de duri. „De ce să ameninţi un aliat cu o operaţiune militară sau o invazie când ceea ce vrei este ceva ce ar putea fi negociat destul de uşor?”, a arătat un fost înalt oficial al apărării din SUA.

„Noi vrem Groenlanda”. Trump reaprinde tensiunile din NATO înaintea întâlnirii cu Mark Rutte, la Washington

Alţii au lăudat cooperarea dintre SUA şi Danemarca. „Oriunde SUA şi aliaţii noştri lasă un vid, acel vid este adesea umplut de China şi Rusia”, a declarat pentru BBC generalul în rezervă Glen VanHerck, şeful Comandamentului Nord şi al Comandamentului de Apărare Aerospatială al Americii de Nord (NORAD) între 2020 şi 2024.

În spatele uşilor închise, negociatorii au încercat să ajungă la un compromis în cadrul unui acord de securitate existent de zeci de ani între SUA şi Danemarca. Pactul din 1951 acordă SUA o marjă largă de manevră pentru a-şi extinde operaţiunile militare în Groenlanda. Guvernul danez trebuie să aprobe orice extindere militară a SUA pe teritoriul respectiv, dar Danemarca a susţinut de-a lungul timpului operaţiunile militare americane şi nu a respins niciodată o cerere a SUA de a-şi extinde prezenţa, au afirmat experţii în securitate arctică.

Trump şi-a exprimat interesul ca SUA să obţină un acces mai mare în Groenlanda în timpul primului său mandat de preşedinte. Însă interesul său reînnoit la începutul acestui an a declanşat o criză diplomatică ce a scos în evidenţă tensiunile dintre NATO şi administraţia Trump.

