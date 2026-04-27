Cheltuielile militare la nivel global au înregistrat cea mai mare creștere în 16 ani. Europa, bugete de apărare nemaivăzute de la Războiul Rece

Cheltuielile militare la nivel global au crescut cu 2,9% în 2025, ajungând la aproape 2.900 de miliarde de dolari, echivalentul a 2,5% din PIB-ul mondial, cel mai ridicat nivel din 2009, potrivit raportului anual publicat luni de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), relatează CNN.

Creșterea a fost determinată în principal de majorările semnificative ale bugetelor de apărare în Europa și Asia. În Europa, cheltuielile s-au mărit cu 14% față de 2024, ajungând la 864 de miliarde de dolari, în timp ce în regiunea Asia-Oceania au crescut cu 8,1%, până la 681 de miliarde de dolari.

Statele Unite, China, Rusia, Germania și India au cheltuit cel mai mult pe apărare, cumulând 58% din totalul la nivel global. SUA rămân lidere, cu un buget militar de 954 de miliarde de dolari în 2025, urmate de China (aproximativ 336 de miliarde) și Rusia (circa 190 de miliarde).

Deși ritmul de creștere este mai redus comparativ cu 2024, când s-a înregistrat un salt de 9,7%, SIPRI explică această încetinire prin faptul că Statele Unite nu au aprobat noi pachete de sprijin destinate Ucrainei în 2025. Fără a include SUA, cheltuielile globale au crescut cu 9,2%.

Europa își accelerează reînarmarea

Țările europene membre NATO au înregistrat cele mai rapide creșteri ale cheltuielilor militare din 1953 încoace, pe fondul dorinței de autonomie strategică și al presiunilor venite din partea SUA pentru o distribuire mai echitabilă a poverii financiare în cadrul alianței.

Printre țările din NATO care au înregistrat cele mai mari creșteri se numără Belgia (+59%), Spania (+50%), Norvegia (+49%), Danemarca (+46%), Germania (+24%), Polonia (+23%) și Canada (+23%).

Germania a ajuns pe locul patru la nivel mondial, cu cheltuieli de 114 miliarde de dolari. În 2025, Berlinul a depășit pentru prima dată din 1990 pragul NATO de 2% din PIB, ajungând la 2,3%.

Spania a depășit, la rândul său, pragul de 2% din PIB pentru prima dată de la stabilirea acestui obiectiv în 1994, după o creștere de 50% a bugetului militar, până la 40,2 miliarde de dolari.

În 2025, România a cheltuit 9,7 miliarde de dolari pentru apărare.

Țările din Asia își măresc cheltuielile pe fondul tensiunilor și incertitudinii geopolitice

În Asia, Japonia și-a majorat bugetul de apărare cu 9,7%, până la 62,2 miliarde de dolari, reprezentând 1,4% din PIB – cel mai ridicat nivel din 1958. Creșteri au fost înregistrate și de aliați ai SUA din regiune, precum Australia și Filipine, pe fondul tensiunilor regionale și al incertitudinilor privind sprijinul american, se arată în raportul citat.

China și-a majorat cheltuielile militare cu 7,4%, marcând cea mai mare creștere din ultimul deceniu și al 31-lea an consecutiv de creștere, în contextul obiectivului de modernizare a forțelor armate până în 2035.

La rândul său, Taiwanul a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri în decenii, de 14,2%, până la 18,2 miliarde de dolari (2,1% din PIB), pe fondul presiunilor din partea Chinei.

Impactul războiului din Ucraina asupra bugetelor de apărare

Raportat la PIB, Ucraina cheltuie cel mai mult pe apărare la nivel mondial, aproximativ 40%, în al patrulea an de război cu Rusia, ocupând locul șapte global. Rusia a alocat 7,5% din PIB pentru armată, o creștere de 5,9% față de anul precedent.

Potrivit SIPRI, ponderea cheltuielilor militare în bugetele guvernamentale a atins niveluri record în Rusia și în Ucraina, iar tendința de creștere ar putea continua în 2026, susținută de veniturile din petrol ale Moscovei și de sprijinul financiar extern așteptat pentru Kiev.

Evoluții în Orientul Mijlociu, Africa și Asia de Sud

În Orientul Mijlociu, Arabia Saudită continuă să cheltuie cel mai mult pe apărare, cu 83,2 miliarde de dolari (+1,4%), urmată de Israel, cu 48,3 miliarde de dolari, în scădere cu 4,9% după reducerea ostilităților din Gaza în urma armistițiului din ianuarie 2025.

Iranul a cunoscut o scădere de 5,6% a cheltuielilor, însă nivelul real ar putea fi mai ridicat din cauza inflației de peste 42% și a finanțării din venituri petroliere neincluse în bugetul oficial.

În Asia de Sud, India și-a majorat cheltuielile cu 8,9%, până la 92,1 miliarde de dolari, pe fondul tensiunilor cu Pakistanul, depășind bugetul Islamabadului cu aproximativ 80 de miliarde de dolari.

În Africa, cheltuielile militare au crescut cu 8,5%, până la 58,2 miliarde de dolari. Algeria cheltuie cel mai mult de pe continent, fiind totodată a doua țară la nivel global ca pondere din PIB alocată apărării, după Ucraina, cu aproximativ 25%.

Perspective de creștere pentru anii următori

SIPRI estimează că trendul ascendent va continua în acest an și dincolo de 2026, pe fondul multiplelor crize globale și al obiectivelor de reînarmare pe termen lung ale statelor.

Statele Unite vor rămâne un motor major al acestor creșteri: Congresul a aprobat deja peste 1.000 de miliarde de dolari pentru apărare în 2026, în contextul conflictului cu Iranul, care costă Washingtonul aproximativ un miliard de dolari pe zi. Pentru 2027, administrația Trump propune un buget de apărare de 1.500 de miliarde de dolari.