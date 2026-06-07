Zelenski acuză Rusia că a atacat deliberat zona nucleară de la Cernobîl: „O lovitură împotriva unei infrastructuri extrem de critice”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Rusia că a lansat un nou atac asupra zonei de excludere din jurul fostei centrale nucleare de la Cernobîl, după ce o dronă de tip Shahed a lovit o clădire destinată stocării combustibilului nuclear uzat.

Potrivit liderului de la Kiev, atacul a vizat o infrastructură sensibilă aflată în apropierea centralei dezafectate, însă măsurătorile efectuate după incident nu au indicat o creștere a nivelului radiațiilor.

„Rușii au atacat astăzi din nou zona restricționată din jurul centralei nucleare de la Cernobîl. O dronă Shahed a lovit o clădire a depozitului temporar pentru deșeuri nucleare. Este o infrastructură extrem de critică și un atac rusesc extrem de josnic”, a transmis Zelenski pe platforma X.

Președintele ucrainean a afirmat că ministerele de Externe și al Energiei au început demersuri pentru informarea partenerilor internaționali cu privire la incident.

„Rusia a atacat în mod deliberat infrastructura nucleară. Până în prezent măsurătorile nu arată vreo creștere a nivelului de radiații, dar există, fără îndoială, o creștere a josniciei Rusiei”, a declarat liderul ucrainean.

Zelenski a folosit incidentul pentru a solicita aliaților Ucrainei măsuri suplimentare împotriva Moscovei.

„Rușii trebuie să simtă că războiul lor terorist este de asemenea o lovitură împotriva Rusiei”, a transmis acesta.

Compania ucraineană Energoatom a precizat că imobilul afectat de atac era destinat primirii containerelor cu combustibil nuclear uzat, însă în momentul impactului nu se afla niciun astfel de material în interior.

O dronă de tip Shahed lansată de forțele ruse a lovit în noaptea de 7 iunie perimetrul Centralei Nucleare de la Cernobîl, avariind parțial o clădire a Depozitului Centralizat de Combustibil Uzat (CSSF), potrivit operatorului ucrainean Energoatom.

Impactul s-a produs în jurul orei 02:10 și a provocat un incendiu de aproximativ 40 de metri pătrați la nivelul unei clădiri de recepție a containerelor. Echipele de intervenție au reușit să stingă rapid focul, fără ca acesta să se extindă.