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Foto Macron, Starmer și Merz susțin dialogul direct propus de Zelenski între Ucraina și Rusia

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Război în Ucraina
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La finalul întâlnirii de la Londra cu Volodimir Zelenski, liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii și-au exprimat susținerea pentru propunerea președintelui ucrainean privind un „dialog direct” între Ucraina și Rusia, care să implice activ atât Statele Unite, cât și Europa.

Macron, Merz și Starmer susțin o întâlnire Putin - Zelenski FOTO EPA-EFE
Macron, Merz și Starmer susțin o întâlnire Putin - Zelenski FOTO EPA-EFE

Emmanuel Macron, Keir Starmer şi Friedrich Merz au „salutat apelul lansat de preşedintele Zelenski pentru o încheiere a războiului, negociată pe cale diplomatică”, după ce acesta i-a propus lui Vladimir Putin o întâlnire directă, într-o scrisoare transmisă joi, scrie Agerpres.

Parisul, Londra şi Berlinul „au oferit sprijinul lor propunerii în favoarea unui dialog direct între Ucraina şi Rusia - cu participarea activă a Statelor Unite şi a Europei - pentru a ajunge la un armistiţiu şi a susţine continuarea negocierilor”, conform declaraţiei semnate şi de Kiev.

Merz, Zelenski, Starmer și Macron FOTO X / @Keir_Starmer
Merz, Zelenski, Starmer și Macron FOTO X / @Keir_Starmer

„Linia actuală de contact trebuie să servească drept punct de plecare pentru negocieri. Frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”, au insistat cei patru lideri.

Pe de altă parte, ei au „subliniat nevoia urgentă de a creşte producţia de interceptoare şi de a dezvolta în comun capacităţi antirachetă balistică şi de atac în profunzime”, după ce noi atacuri ruseşti au provocat cinci morţi şi pagube la un sit nuclear din Ucraina.

Merz, Zelenski, Starmer și Macron FOTO X / @bundeskanzler
Merz, Zelenski, Starmer și Macron FOTO X / @bundeskanzler

Volodimir Zelenski, care a anunţat că se va întâlni luni cu regele Charles al III-lea, ceruse pe platforma X, înaintea reuniunii, o „cooperare mai mare pentru securitatea întregii Europe în domeniul apărării antiaeriene”.

Preşedintele ucrainean doreşte să îi implice mai mult pe aliaţii săi europeni în căutarea unei soluţii diplomatice, în condiţiile în care atenţia preşedintelui american Donald Trump s-a mutat către războiul din Iran.

Amintim că liderul de la Kiev a publicat o scrisoare deschisă adresată președintelui rus Vladimir Putin, în care a propus stabilirea unei date clare pentru o întâlnire directă între cei doi șefi de stat, cu scopul de a identifica o cale de încheiere a războiului. Zelenski a sugerat totodată că la un eventual format bilateral ar putea participa și reprezentanți ai Europei și ai Statelor Unite, pentru a oferi garanții suplimentare unui posibil proces de pace.

Ulterior, Vladimir Putin a declarat că, în acest moment, nu vede utilitatea unei întâlniri cu omologul său ucrainean. Liderul rus a afirmat că a analizat scrisoarea lui Zelenski, pe care a descris-o drept un document ce conține „elemente de lipsă de respect” și care, în opinia sa, nu contribuie la crearea condițiilor necesare pentru o întrevedere la nivel înalt.

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