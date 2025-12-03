Zelenski, reacție dură după discuțiile de la Kremlin: „Scopul Moscovei este slăbirea sancțiunilor”

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, avertizează că Rusia tratează discuțiile de pace ca pe un instrument politic, nu ca pe o cale reală de a opri războiul.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că Rusia folosește negocierile de pace ca instrument pentru relaxarea sancțiunilor impuse de Occident. Declarația sa vine în timp ce, la Moscova, Vladimir Putin a avut o întâlnire de peste patru ore cu emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Întâlnire maraton la Kremlin

Reprezentanții americani au fost primiți marți seară la Kremlin, după o scurtă plimbare prin Piața Roșie. Întâlnirea cu Vladimir Putin s-a prelungit până târziu în noapte.

Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus, a descris discuțiile drept „foarte utile, constructive și extrem de substanțiale”, precizând că „a durat nu cinci minute, ci cinci ore. Acest lucru ne-a permis să discutăm pe larg perspectivele unor eforturi comune suplimentare menite să ducă la o soluționare pașnică, pe termen lung, a crizei ucrainene”. Cu toate acestea, Ușakov a admis că, deocamdată, „nu există o variantă de compromis”.

Părțile au evitat să ofere detalii despre conținutul discuțiilor, la fel ca în cazul întâlnirilor recente dintre delegațiile Ucrainei și Statelor Unite.

Putin avertizează Europa și amenință Ucraina

Chiar înainte de întrevederea cu delegația americană, Vladimir Putin a lansat noi acuzații la adresa europenilor, acuzându-i că blochează procesul de pace.

„(Europenii) sunt de partea războiului. Chiar și atunci când încearcă să introducă, chipurile, unele modificări la propunerea lui Trump, este clar ce fac. Toate aceste modificări vizează un singur lucru – blocarea completă a întregului proces de pace”, a spus liderul de la Kremlin. „Noi nu intenționăm să intrăm într-un război cu Europa, am spus deja asta. Dar dacă Europa vrea să poarte un război cu noi și îl provoacă, noi suntem pregătiți”.

Putin a amenințat și Ucraina cu represalii dure, dacă atacurile cu drone asupra tancurilor petroliere rusești din Marea Neagră vor continua. „Vom extinde gama unor astfel de atacuri asupra instalațiilor portuare și asupra navelor care intră în porturile ucrainene. Iar cea mai radicală opțiune este izolarea Ucrainei de mare. Astfel ar fi imposibil ca Ucraina să se mai angajeze în acte de piraterie (maritimă)”, a afirmat președintele rus.

Zelenski: „Oamenii noștri mor în fiecare zi. Avem nevoie de rezultate”

Aflat la Dublin, președintele Ucrainei a criticat din nou intențiile Moscovei. Zelenski susține că Rusia încearcă să folosească discuțiile diplomatice pentru a diminua presiunea internațională. „Scopul Moscovei este doar de a slăbi sancţiunile occidentalilor”, a declarat liderul ucrainean, citat de SkyNews.

El a subliniat că Ucraina nu își mai permite negocieri sterile. „Se poartă multe discuții, dar avem nevoie de rezultate. Oamenii poporului nostru mor în fiecare zi. Cu tot respectul cuvenit pentru toate națiunile lumii, cele care ne ajută și cele care, din păcate, nu ne ajută – ucrainenii sunt cei care mor în continuare. Dialogurile pot continua, dar avem nevoie și de rezultate”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei s-a arătat dispus să colaboreze cu administrația americană: „Putem fie să pălăvrăgim sau să facem tot posibilul pentru a aduce sfârșitul războiului mai aproape. Sunt gata să primesc toate semnalele, sunt gata să mă întâlnesc cu președintele Trump”.