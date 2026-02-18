Negocieri tensionate la Geneva. Discuțiile dintre SUA, Rusia și Ucraina s-au terminat fără un acord

Discuţiile dintre ucraineni, ruşi şi americani s-au încheiat miercuri dimineaţă la Geneva, după o scurtă întâlnire în a doua zi de negocieri menite să pună capăt celor patru ani de conflict în Ucraina şi pe care Moscova şi Kievul le-au descris drept „dificile”.

„Negocierile au avut loc pe parcursul a două zile. Ele au durat foarte mult timp ieri, în formate diferite, şi aproximativ două ore astăzi”, a declarat şeful delegaţiei ruse, Vladimir Medinski, în faţa jurnaliştilor din presa de stat rusă. El a descris discuţiile drept „dificile, dar profesionale”, scrie Agerpres.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că negocierile de la Geneva au fost „dificile”, acuzând în acelaşi timp Moscova că încearcă să facă astfel încât discuţiile „să treneze”.

„Întâlnirile de ieri (marţi, de la Geneva - n.r.) au fost într-adevăr dificile şi putem spune că Rusia încearcă să facă astfel încât negocierile, care ar fi putut deja ajunge în faza finală, să treneze”, a atras atenţia liderul ucrainean într-un mesaj pe reţelele de socializare.

De asemenea, el a spus că participarea Europei la discuţiile trilaterale de la Geneva, care vizează încheierea conflictului din Ucraina, este „indispensabilă” pentru a asigura acorduri „realizabile”.

„Credem că participarea Europei la acest proces este indispensabilă pentru implementarea cu succes a unor acorduri pe deplin realizabile”, a subliniat Zelenski.

Totodată, el a confirmat relatările conform cărora negociatorii ucraineni şi americani care au participat la discuţiile cu Rusia de la Geneva s-au întâlnit marţi cu reprezentanţi din Franţa, Regatul Unit, Germania, Italia şi Elveţia.

Ulterior, Zelenski a declarat presei că poziţiile Kievului şi Moscovei privind soluţionarea conflictului din Ucraina încă „diferă” în anumite puncte-cheie.

„Putem observa că s-au făcut unele lucrări pregătitoare, dar deocamdată poziţiile diferă” în legătură cu problemele „sensibile” privind teritoriile şi centrala nucleară de la Zaporojie ocupate de armata rusă, le-a spus Zelenski jurnaliştilor, reiterând că negocierile „nu au fost uşoare”.

La rândul său, şeful delegaţiei ucrainene, Rustem Umerov, a afirmat că discuţiile trilaterale de la Geneva au înregistrat progrese.

„Acest proces complex necesită acordul tuturor părţilor şi suficient timp. Au existat progrese, dar în această etapă nu pot fi dezvăluite detalii”, a declarat negociatorul ucrainean unui mic grup de jurnalişti.

Potrivit şefului delegaţiei ucrainene, următorul pas va fi „obţinerea consensului necesar” pentru a supune un document spre examinare preşedinţilor. „Mai multe puncte au fost clarificate, în timp ce altele necesită o coordonare suplimentară”, a precizat el.

„Sarcina noastră este să pregătim un cadru practic, nu doar formal”, a adăugat el, subliniind că, pentru Kiev, „obiectivul final rămâne neschimbat: o pace justă şi durabilă”.