Zelenski anunță crearea unei „coaliții anti-balistice” cu partenerii europeni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina și aliații săi avansează în direcția formării unei așa-numite „coaliții anti-balistice”, un proiect care vizează dezvoltarea și producția de capabilități de apărare antirachetă pe teritoriul Europei. Inițiativa implică 13 state partenere și reprezentanți ai biroului secretarului general al NATO, în contextul în care Kievul caută să-și consolideze apărarea aeriană în fața atacurilor rusești continue.

Anunțul a fost făcut în discursul său de seară de marți, după o reuniune de nivel înalt desfășurată la Kiev, la care au participat consilieri de securitate națională din 13 țări și oficiali ai NATO.

„Avansăm constant în direcția dezvoltării capacităților de producție anti-balistice în Europa – formăm o coaliție anti-balistă. Suntem mai aproape ca oricând de un rezultat concret”, a declarat Zelenski.

Potrivit liderului ucrainean, obiectivul principal al acestei inițiative este dezvoltarea în Europa a unor sisteme capabile să contracareze rachetele balistice, în condițiile în care Ucraina continuă să fie ținta unor atacuri intense cu rachete și drone din partea Rusiei. Zelenski a precizat, totodată, că există o coordonare activă cu Statele Unite în domeniul apărării aeriene.

În paralel, încep să se contureze și primele parteneriate industriale. Companii ucrainene din industria de apărare, inclusiv Fire Point – producătorul rachetei de croazieră Flamingo, dezvoltată în Ucraina – au inițiat negocieri cu mari grupuri europene din domeniul apărării pentru dezvoltarea și producția comună a noilor sisteme.

Zelenski a subliniat că apărarea aeriană ucraineană este deja eficientă împotriva dronelor, reușind să intercepteze peste 90% dintre aparatele de atac rusești, însă apărarea împotriva rachetelor balistice rămâne o vulnerabilitate majoră.

În luna aprilie, președintele ucrainean avertiza că escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu ar putea afecta accesul Ucrainei la rachete antibalistice, în pofida continuării sprijinului militar și a schimbului de informații cu Statele Unite.

Prin reunirea a 13 state europene și a conducerii NATO într-un cadru comun de producție militară, această coaliție anti-balistă marchează una dintre cele mai ambițioase încercări ale Ucrainei de a trece de la statutul de beneficiar al ajutorului militar occidental la un actor central în arhitectura de apărare a Europei.