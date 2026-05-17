search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sabotaj la periferia Moscovei. Partizanii ATEȘ au dezactivat turnurile de comunicații și au slăbit apărarea antiaeriană rusească

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

În timp ce Moscova își întărește discursul despre invulnerabilitatea apărării antiaeriene, partizanii ucraineni susțin că au reușit să lovească exact în punctele sensibile ale sistemului de protecție din jurul capitalei ruse. Mișcarea militară a ucrainenilor și tătarilor crimeeni „ATEȘ” a anunțat că a sabotat mai multe turnuri de comunicații din zonele Putilkovo, Kommunarka și Domodedovo, în regiunea Moscovei, afectând astfel capacitatea de reacție a apărării antiaeriene ruse.

Mai multe turnuri de comunicații din jurul Moscovei,distruse/FOTO:ATEȘ
Mai multe turnuri de comunicații din jurul Moscovei,distruse/FOTO:ATEȘ

mai multe turnuri de comunicații

Potrivit informațiilor publicate pe canalul de Telegram al grupării, pe aceste instalații erau montate sisteme de război electronic folosite pentru detectarea țintelor aeriene care zboară la joasă altitudine, transmiterea datelor și coordonarea unităților de apărare aeriană.

„După sabotaj, sistemul de apărare antiaeriană de la intrările spre Moscova a pierdut o parte dintre punctele de observație. Datele despre țintele aeriene la joasă altitudine au început să ajungă cu întârziere, viteza de reacție a scăzut, iar unele rute au rămas fără acoperire”, au transmis reprezentanții „ATEȘ”.

În ultimele săptămâni, capitala Rusiei a avut parte de mai multe incidente. În noaptea de 4 mai, locuitorii Moscovei au auzit explozii puternice, iar ulterior s-a aflat că o dronă a lovit un imobil de pe strada Mosfilmovskaia, aflat la aproximativ șase kilometri de Kremlin.

Noi explozii au fost raportate și în noaptea de 17 mai, atât în Moscova, cât și în regiunea din jurul capitalei. La Zelenograd au izbucnit incendii, unul dintre ele fiind înregistrat pe teritoriul parcului tehnologic „Elma”.

Ucraienii au lovit și baza Flotei ruse de la Marea Caspica

În paralel, Statul Major al Ucrainei susține că forțele sale au lovit și baza Flotei ruse din Marea Caspică, aflată la Kaspiisk, unde sunt staționate nave capabile să lanseze rachete Kalibr folosite frecvent în atacurile asupra Ucrainei.

Potrivit Kievului, atacul desfășurat în noaptea de 15 mai ar fi avariat o navă mică purtătoare de rachete și un dragor de mine.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vRjF46jzC-g?si=d9LZxyoyCe7etNU_" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Baza de la Kaspiisk este considerată un punct strategic pentru Flotila Caspică a Rusiei și găzduiește nave din clasele Buian, Buian-M și Karakurt, platforme echipate pentru lansarea rachetelor de croazieră Kalibr.

Canale OSINT apropiate de surse locale vorbesc și despre pierderi în rândul militarilor ruși, unele informații indicând aproximativ 30 de răniți, fără o confirmare oficială până în acest moment.

În aceeași serie de atacuri, Ucraina afirmă că a lovit și rafinăria de petrol din Riazan, una dintre cele mai mari din Rusia, unde ar fi izbucnit un incendiu major. Instalația are o capacitate anuală de procesare de aproximativ 17 milioane de tone de petrol și produce inclusiv combustibil utilizat de aviația militară rusă.

Atacuri au fost raportate și asupra unor depozite de muniții și facilități logistice din regiunile ocupate Lugansk și Donețk. La Mariupol, forțele ucrainene susțin că au lovit un post tehnic de recunoaștere al FSB-ului rus, provocând avarii sistemelor radar și modulelor optoelectronice.

Kievul afirmă că aceste operațiuni fac parte din strategia de erodare a infrastructurii militare și logistice ruse, prin lovirea depozitelor de combustibil, muniții și echipamente de război electronic aflate la mare distanță de linia frontului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA
stirileprotv.ro
image
Ovidiu Ștefan-Călin, elevul de 17 ani, dublu medaliat cu aur la olimpiada de științe exacte din SUA. A ajuns la NASA și a asistat la lansarea rachetei lui Elon Musk
gandul.ro
image
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
mediafax.ro
image
Prezentatoarea Republicii Moldova la Eurovision, în șoc când a văzut punctajul României la Eurovision: „Cum să spun românilor că le-am dat doar 3 puncte!?”
fanatik.ro
image
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
digisport.ro
image
Cine este DARA, artista care a câștigat Eurovision 2026. Povestea cântăreței care a adus Bulgariei prima victorie din istorie cu „Bangaranga”
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Mădălina a orbit înainte să se nască, după o infecţie transmisă de căpuşă. Singura ei şansă costă 11.000 €
observatornews.ro
image
Mihai Trăistariu, reacție tranșantă după locul 3 al României la Eurovision: ,,Nu poți face..''
cancan.ro
image
Pensie recalculată la 1.750 lei, dar plătită în continuare la 1.293 lei. Pensionara a descoperit neregula
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Orașul european în care o bere costă 18 dolari, iar apartamentele depășesc 35.000 euro/mp. Explozie fără precedent a prețurilor
playtech.ro
image
Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision
digisport.ro
image
Un bărbat din SUA a câștigat la Loto de 18 ori: „Norocul meu real este că am 40 de ani alături de aceeași femeie extraordinară”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cine este Dara, câștigătoarea Eurovision 2026. Tânăra de 27 de ani din Bulgaria a câștigat X Factor în 2015
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Ioana Dichiseanu, reacție neașteptată după momentul României la Eurovision 2026: „Rar, spre deloc, aleg să îmi expun părerea, dar acum o voi face”
actualitate.net
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
click.ro
image
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
click.ro
image
De ce rămâne podeaua lipicioasă după ce o speli cu mopul. Lucruri pe care trebuie să le eviți
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
femeie cu ghete piele intoarsă 24750 jpg
5 reguli de stil pentru o garderobă rafinată de vacanță
clickpentrufemei.ro
Muzeul Nicolae Minovici (© Muzeul Municipiului București)
Vila Minovici și frumusețea românească privită prin ochii istoricului american David Muzzeyp
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după finala Eurovision 2026. Mesajul transmis Alexandrei Căpitănescu după locul 3 obținut de România
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas