search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Conjunctura în care rușii au lansat peste 800 de drone asupra Ucrainei. Zelenski: „Nu poate fi numită o coincidență”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rusia a lansat sute de drone într-un atac masiv desfășurat miercuri asupra Ucrainei, a anunțat Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean consideră că ofensiva nu este o coincidență, fiind corelată cu vizita președintelui SUA în China și cu agenda geopolitică internațională.

Peste 800 de drone au fost lansate asupra Ucrainei FOTO X / Volodimir Zelenski
Peste 800 de drone au fost lansate asupra Ucrainei FOTO X / Volodimir Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a informat miercuri că Rusia a lansat cel puțin 800 de drone în cadrul unui atac asupra Ucrainei de la începutul zilei de 13 mai. Zeci de persoane au fost rănite, iar șase au murit.

„Pe parcursul întregii zile de astăzi, rușii au lansat valuri de drone «Shahed» asupra regiunilor noastre – vizând în mod special, în mod deliberat, regiunile aflate cel mai aproape de granițele țărilor NATO. Au fost deja raportate lovituri în Transcarpatia, regiunea Liov, Volîn, precum și în regiunile Ivano-Frankivsk și Rivne”, a precizat președintele ucrainean pe platforma X.

Atac masiv în Ucraina FOTO X / Volodimir Zelenski
Imaginea 1/6: Atac masiv în Ucraina FOTO X / Volodimir Zelenski
Atac masiv în Ucraina FOTO X / Volodimir Zelenski
Atac masiv în Ucraina FOTO X / Volodimir Zelenski
Atac masiv în Ucraina FOTO X / Volodimir Zelenski
Atac masiv în Ucraina FOTO X / Volodimir Zelenski
Atac masiv în Ucraina FOTO X / Volodimir Zelenski
Atac masiv în Ucraina FOTO X / Volodimir Zelenski

„Nu poate fi numită o coincidență”

Liderul de la Kiev a notat, totodată, că atacul are loc în aceeași zi în care președintele american Donald Trump se află în vizită în China, susținând că „aceasta nu este o coincidență”.

„Cu siguranță nu poate fi numită o coincidență faptul că unul dintre cele mai lungi atacuri masive ale Rusiei împotriva Ucrainei are loc exact în momentul în care președintele Statelor Unite a ajuns într-o vizită în China – o vizită de la care se așteaptă foarte multe”, a adăugat el.

Potrivit liderului ucrainean, Kremlinul încearcă astfel să influențeze agenda politică internațională și să destabilizeze contextul geopolitic în timpul unui eveniment major.

„Încearcă să facă acest lucru cu prețul vieților ucrainene și al infrastructurii ucrainene”, a adăugat șeful statului.

Bloc de apartamente lovit la Ivano-Frankivsk

Tot miercuri, forțele ruse au lovit o clădire rezidențială din Ivano-Frankivsk în timpul unui atac aerian, rănind mai multe persoane.

„Din păcate, avem o lovitură asupra unui bloc de locuințe de pe strada Konovaltsia. Primele informații indică faptul că nu sunt morți, dar există răniți”, a declarat primarul orașului Ivano-Frankivsk, Ruslan Marcinkiv.

Contraofensiva secretă a Ucrainei: cum au reușit trupele ucrainene să surprindă armata rusă pe frontul din sud
FOTO Captură Telegram
FOTO Captură Telegram

El a precizat că toate persoanele rănite primesc îngrijiri medicale, iar serviciile de urgență intervin la fața locului. De asemenea, s-a raportat că în timpul atacului asupra Ivano-Frankivsk, un angajat al publicației Suspilne a fost rănit.

Atac masiv și în regiunea Transcarpatia

La rândul său, șeful Administrației Regionale de Stat Zakarpattia, Miroslav Bilețkîi, a raportat că pe 13 mai regiunea a fost lovită de cel mai masiv atac rusesc de la începutul invaziei la scară largă.

FOTO Captură Telegram
FOTO Captură Telegram
Rusia intensifică atacurile asupra companiilor americane din Ucraina, în timp ce Washingtonul evită reacțiile publice

Explozii au fost înregistrate în mai multe comunități. Autoritățile regionale le-au transmis oamenilor să nu își părăsească adăposturile.

Sursa: X / War Intel Feed @warintelfeed

Amintim că armistițiul de trei zile, desfășurat între 9 și 11 mai la inițiativa Statelor Unite, a expirat după ce Rusia a respins propunerea Ucrainei de prelungire a încetării focului. Potrivit oficialilor ucraineni, luptele intense au continuat pe aproape întregul front de 1.500 de kilometri, chiar dacă atacurile cu rachete și drone asupra teritoriilor aflate în spatele liniilor frontului s-au redus temporar.

După expirarea armistițiului, atacurile rusești au provocat moartea a cel puțin șase persoane în regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile ucrainene au anunțat că Rusia a lansat peste 200 de drone într-o singură noapte, vizând infrastructură civilă, blocuri de locuințe, obiective energetice și chiar o grădiniță.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Îmi tremură genunchii de fericire”. Momentul în care părinții lui Alexandru ajung la fiul lor, găsit în pădure după trei zile
digi24.ro
image
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
Oana Gheorghiu confirmă dezvăluirea Gândul despre emailurile către ADR și STS în care se interesa dacă instituțiile vor să cumpere produsele Schwarz Digits. Spune că nu a făcut trafic de influență
gandul.ro
image
Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între cele mai mari scumpiri
mediafax.ro
image
O anomalie climatică îi șochează pe experți. Cele mai fierbinți 50 de orașe din lume, concentrate într-o singură țară
fanatik.ro
image
„E un miracol că l-au găsit viu!” Analiza cruntă a medicului pediatru în cazul băiețelului din Sibiu. Mai mult de 24 de ore nu rezista
libertatea.ro
image
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
digi24.ro
image
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
gsp.ro
image
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei: "Râde toată Europa de tine!"
digisport.ro
image
Cine l-a găsit pe micuțul de 5 ani dispărut în Sibiu: „Am și eu doi copii. Emoția a fost maximă”
click.ro
image
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
observatornews.ro
image
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
cancan.ro
image
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Ce este coplata din spitale și cine scapă de ea complet în 2026. Motivul pentru care plăteşti chiar dacă ai asigurare
playtech.ro
image
De ce s-a rejucat, de fapt, prima finală a Cupei României. Meciul care a produs 700.000 de euro, în banii de astăzi
fanatik.ro
image
Leguma care ajută digestia și face bine în gastrită și ulcer. Recomandarea nutriționistului Mihaela Bilic
ziare.com
image
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
digisport.ro
image
Antonia i-a făcut o declarație emoționantă lui Alex Velea de ziua lui. Ce imagini a publicat artista: „Nu le place să ne vadă împreună”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
UE pregătește măsuri împotriva TikTok și Instagram! Acuzații privind designul care creează dependență la copii
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
actualitate.net
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
Portretul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, în Chronica Hungarorum (© Wikimedia Commons)
Documentul prin care regele Andrei al II-lea al Ungariei dăruiește Țara Bârsei Cavalerilor Teutoni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
image
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute

OK! Magazine

image
Poveste uitată: frumoasa prințesă brunetă despre care s-a speculat, în anii '70, c-ar fi aleasa lui Charles e chiar Margareta

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul