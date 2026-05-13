Video Conjunctura în care rușii au lansat peste 800 de drone asupra Ucrainei. Zelenski: „Nu poate fi numită o coincidență”

Rusia a lansat sute de drone într-un atac masiv desfășurat miercuri asupra Ucrainei, a anunțat Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean consideră că ofensiva nu este o coincidență, fiind corelată cu vizita președintelui SUA în China și cu agenda geopolitică internațională.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a informat miercuri că Rusia a lansat cel puțin 800 de drone în cadrul unui atac asupra Ucrainei de la începutul zilei de 13 mai. Zeci de persoane au fost rănite, iar șase au murit.

„Pe parcursul întregii zile de astăzi, rușii au lansat valuri de drone «Shahed» asupra regiunilor noastre – vizând în mod special, în mod deliberat, regiunile aflate cel mai aproape de granițele țărilor NATO. Au fost deja raportate lovituri în Transcarpatia, regiunea Liov, Volîn, precum și în regiunile Ivano-Frankivsk și Rivne”, a precizat președintele ucrainean pe platforma X.

→ Imaginea 1/6: Atac masiv în Ucraina FOTO X / Volodimir Zelenski

„Nu poate fi numită o coincidență”

Liderul de la Kiev a notat, totodată, că atacul are loc în aceeași zi în care președintele american Donald Trump se află în vizită în China, susținând că „aceasta nu este o coincidență”.

„Cu siguranță nu poate fi numită o coincidență faptul că unul dintre cele mai lungi atacuri masive ale Rusiei împotriva Ucrainei are loc exact în momentul în care președintele Statelor Unite a ajuns într-o vizită în China – o vizită de la care se așteaptă foarte multe”, a adăugat el.

Potrivit liderului ucrainean, Kremlinul încearcă astfel să influențeze agenda politică internațională și să destabilizeze contextul geopolitic în timpul unui eveniment major.

„Încearcă să facă acest lucru cu prețul vieților ucrainene și al infrastructurii ucrainene”, a adăugat șeful statului.

Bloc de apartamente lovit la Ivano-Frankivsk

Tot miercuri, forțele ruse au lovit o clădire rezidențială din Ivano-Frankivsk în timpul unui atac aerian, rănind mai multe persoane.

„Din păcate, avem o lovitură asupra unui bloc de locuințe de pe strada Konovaltsia. Primele informații indică faptul că nu sunt morți, dar există răniți”, a declarat primarul orașului Ivano-Frankivsk, Ruslan Marcinkiv.

Contraofensiva secretă a Ucrainei: cum au reușit trupele ucrainene să surprindă armata rusă pe frontul din sud

El a precizat că toate persoanele rănite primesc îngrijiri medicale, iar serviciile de urgență intervin la fața locului. De asemenea, s-a raportat că în timpul atacului asupra Ivano-Frankivsk, un angajat al publicației Suspilne a fost rănit.

Atac masiv și în regiunea Transcarpatia

La rândul său, șeful Administrației Regionale de Stat Zakarpattia, Miroslav Bilețkîi, a raportat că pe 13 mai regiunea a fost lovită de cel mai masiv atac rusesc de la începutul invaziei la scară largă.

Rusia intensifică atacurile asupra companiilor americane din Ucraina, în timp ce Washingtonul evită reacțiile publice

Explozii au fost înregistrate în mai multe comunități. Autoritățile regionale le-au transmis oamenilor să nu își părăsească adăposturile.

Sursa: X / War Intel Feed @warintelfeed

Amintim că armistițiul de trei zile, desfășurat între 9 și 11 mai la inițiativa Statelor Unite, a expirat după ce Rusia a respins propunerea Ucrainei de prelungire a încetării focului. Potrivit oficialilor ucraineni, luptele intense au continuat pe aproape întregul front de 1.500 de kilometri, chiar dacă atacurile cu rachete și drone asupra teritoriilor aflate în spatele liniilor frontului s-au redus temporar.

După expirarea armistițiului, atacurile rusești au provocat moartea a cel puțin șase persoane în regiunea Dnipropetrovsk. Autoritățile ucrainene au anunțat că Rusia a lansat peste 200 de drone într-o singură noapte, vizând infrastructură civilă, blocuri de locuințe, obiective energetice și chiar o grădiniță.