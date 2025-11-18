Zelenski merge miercuri în Turcia pentru a relansa negocierile de pace cu Rusia. Anunțul Kremlinului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va merge miercuri, 19 noiembrie, în Turcia pentru a încerca să relanseze negocierile cu Rusia privind încheierea războiului, în timp ce Kremlinul anunţă că nu va trimite reprezentanţi la întâlnire.

Aflat marţi în Spania, Volodimir Zelenski a declarat că intenţionează să se ducă miercuri în Turcia pentru a încerca să relanseze negocierile de pace cu Rusia. Potrivit unei surse turce, trimisul special al SUA, Steve Witkoff, va veni şi el în Turcia miercuri şi se va alătura discuţiilor planificate cu preşedintele ucrainean, transmite News.ro.

„Ne pregătim să relansăm negocierile şi am elaborat soluţii pe care le vom propune partenerilor noştri. A face tot posibilul pentru a aduce mai aproape sfârşitul războiului este prioritatea principală a Ucrainei”, a spus Zelenski.

Preşedintele ucrainean a precizat pe X că, în vizita sa în Spania, are întâlniri pregătite de ceva vreme: „Ne aşteptăm ca o altă ţară puternică să-şi sporească sprijinul, ajutându-ne să protejăm vieţi şi să ne apropiem de sfârşitul războiului. Ne străduim să ne asigurăm că întâlnirea cu prim-ministrul Pedro Sánchez va duce la acorduri care ne vor da mai multă putere. În fiecare zi, Ucraina ar trebui să aibă rezultate în relaţiile sale cu partenerii”.

Zelenski a adăugat: „Mâine (miercuri, 19 noiembrie - n.r.), voi avea întâlniri în Turcia”, menţionând că se fac eforturi şi pentru restabilirea schimburilor de prizonieri de război. Ultimele discuţii faţă în faţă între Kiev şi Moscova au avut loc în iulie, la Istanbul.

Ucraina şi Rusia au purtat mai multe runde de negocieri la Istanbul, care au condus la schimbul a mii de prizonieri şi rămăşiţe ale soldaţilor morţi, însă nu s-a înregistrat niciun progres în privinţa încetării focului sau a încheierii războiului, care durează de aproape patru ani.

Kremlinul nu va participa la discuţiile din Turcia

Reprezentanţii ruşi nu vor fi prezenţi la negocierile programate pentru 19 noiembrie în Turcia, a declarat marţi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov: „Nu, mâine (miercuri - n.r.) nu vor fi reprezentanţi ruşi în Turcia. Deocamdată, aceste contacte au loc fără participarea Rusiei”.

Peskov a adăugat că preşedintele Vladimir Putin rămâne deschis la discuţii cu SUA şi Turcia privind rezultatele negocierilor. Trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev, nu va participa nici el la întâlniri, potrivit unei surse apropiate, care a menţionat însă că Dmitriev a purtat discuţii „foarte productive” cu Steve Witkoff în perioada 24-26 octombrie în Statele Unite.

Turcia, stat membru NATO cu relaţii cordiale atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina, a fost principalul loc pentru negocierile ruso-ucrainene începând din 2022. Diplomatica a stagnat însă în ultimele săptămâni, iar preşedintele SUA, Donald Trump, a sancţionat luna trecută marile companii petroliere ruse Lukoil şi Rosneft, ca răspuns la ceea ce el consideră blocarea negocierilor de către Moscova.