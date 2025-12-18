search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Germania accelerează înarmarea: Israelul îi va livra sistemul antirachetă Arrow 3. Contractul, semnat joi

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Israelul, prin intermediul companiei sale de stat Israel Aerospace Industries (IAI), a semnat cu Germania, joi, 18 decembrie, un nou contract pentru vânzarea sistemului de apărare antirachetă cu rază lungă de acţiune Arrow 3, extinzând astfel un acord încheiat anterior şi care acum se ridică la suma de aproximativ 6,7 miliarde de dolari, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

Germania investește în apărare. FOTO Shutterstock
Germania investește în apărare. FOTO Shutterstock

Germania a atins un nivel record al cheltuielilor pentru apărare în 2025, al treilea an consecutiv de creştere a acestor cheltuieli, care au însumat circa 83 de miliarde de euro în bugetul pentru anul care se încheie.

De altfel, Comisia pentru Buget a Bundestagului (camera inferioară a parlamentului federal de la Berlin) a aprobat miercuri zeci de noi achiziţii militare, printre care se regăsesc sisteme de apărare aeriană Patriot, Arrow şi IRIS-T, transportoare blindate Puma şi un sistem radar satelitar SPOCK, toate în valoare de peste 50 de miliarde de euro.

Cel mai mare contract de export de echipamente militare din istoria Israelului

Joi, 18 decembrie, prin suplimentarea cu 3,1 miliarde de dolari a acordului cu Germania, a cărui valoare iniţială era de 3,6 miliarde de dolari, Israelul a încheiat cel mai mare contract de export de echipamente militare din istoria sa.

 Israel Aerospace Industries (IAI) este proiectantul şi producătorul sistemelor de apărare antirachetă Arrow 2 şi Arrow 3, care au fost folosite inclusiv pentru interceptarea rachetelor balistice lansate asupra teritoriului israelian din Yemen şi Iran anul acesta.


.  

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
digi24.ro
image
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România, pentru deținere de droguri
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile angajaților și unde au fost majorate
fanatik.ro
image
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Într-un interviu bizar, Bianca Censori, soția lui Kanye West, explică de ce iese în public aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"
observatornews.ro
image
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Dacă numele tău de familie este pe această listă, eşti român 100%. Care este cel mai des întâlnit
playtech.ro
image
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia Rusiei”
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
Noua lege a impozitelor locale din 2026 stoarce bani de la proprietarii români, cu creșteri și de 3 ori. Cum se recalculează taxele pe mașini, locuințe și terenuri
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Presupusu iubit al Rodicăi Stănoiu, primele declarații. Ce zice despre relația cu fostul ministru
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
click.ro
image
Trucul bunicilor pentru toba de casă perfectă. Fără miros, fără greșeli
click.ro
image
Astrele s-au decis: Trei zodii au tras lozul câştigător al destinului. În următoarele cinci săptămâni le așteaptă noroc, bani și împlinire
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?