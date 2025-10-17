Când speră Kievul că vor începe negocieri de pace cu Moscova

După luni de incertitudine și presiuni tot mai mari pe frontul din est, oficialii ucraineni privesc din nou cu speranță către Occident — de data aceasta, spre o figură altădată considerată imprevizibilă: Donald Trump. Potrivit Politico, administrația de la Kiev vede în președintele american un potențial aliat în eforturile de a ajunge la masa negocierilor cu Vladimir Putin.

Surse diplomatice citate de publicația americană susțin că Ucraina se așteaptă la o deschidere reală pentru tratative de pace începând din primăvara sau vara anului viitor, mizând pe o schimbare de ton la Washington. O întâlnire între Volodimir Zelenski și Donald Trump, programată pentru vineri, ar putea marca un punct de cotitură, cred oficialii de la Kiev.

O delegație ucraineană de rang înalt se află în aceste zile la Washington, unde discută cu reprezentanți ai Partidului Republican despre sprijinul militar și diplomatic pentru Ucraina, dar și despre strategii de influențare a Kremlinului. Potrivit Politico, atmosfera este, pentru prima dată după multă vreme, „optimistă”.

„Încet, dar sigur, Trump și Zelenski se apropie — mai mult decât și-ar fi putut imagina cineva în februarie, când scandalul din Biroul Oval părea să fi pus capăt oricărei colaborări”, notează jurnaliștii americani. Incidentul la care se face referire este o dispută aprinsă între cei doi lideri, petrecută în primăvară, pe fondul neînțelegerilor privind alocarea ajutorului militar american.

Zelenski a muncit din greu pentru a-și îmbunătăți relația cu Trump

Un apropiat al președintelui american a declarat, sub protecția anonimatului, că „Trump a avut nevoie de timp să înțeleagă cine este, de fapt, Vladimir Putin”. A contat, spun sursele, și faptul că presa a prezentat summitul de pe teritoriul american, în Alaska, drept un „triumf pentru Putin” — o etichetă care l-ar fi enervat profund pe liderul republican.

O contribuție importantă la această reconfigurare a relațiilor a venit, surprinzător, și dinspre Europa. Lideri de pe Bătrânul Continent — inclusiv regele Marii Britanii, notează Politico — ar fi intervenit personal pentru a-l convinge pe Trump că sprijinul pentru Ucraina nu este doar o chestiune de principiu, ci și de pragmatism geopolitic. „Regele i-a spus lui Trump că Ucraina e grozavă — iar asta chiar i-a schimbat perspectiva”, a relatat o sursă republicană.

Zelenski, între timp, și-a ajustat discursul și strategia. „A muncit din greu pentru a-și îmbunătăți relația cu Trump. Și a fost foarte atent la limbaj”, subliniază aceeași sursă. Dar tensiunile nu au dispărut complet. „Trebuie să înțelegeți că, de la începutul războiului, Zelenski și [șeful cancelariei prezidențiale] Ermak s-au obișnuit să fie tratați ca niște staruri rock. Apoi vine Trump și spune: «E loc pentru o singură divă aici — și aia sunt eu». De aici și cearta din Biroul Oval”, a adăugat oficialul.

Într-un gest menit, probabil, să-i câștige definitiv bunăvoința, președintele ucrainean a declarat recent că l-ar putea nominaliza pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace — dar numai dacă va reuși să pună capăt războiului din Ucraina.