Zelenski îl înlocuiește pe șeful serviciului de securitate. Vasil Maliuk și-a anunțat demisia, dar rămâne în SBU. Cine i-ar putea lua locul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat luni că vrea să-l înlocuiască pe șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, în cadrul unei remanieri mai ample la nivelul conducerii statului, care a inclus și schimbarea șefului de cabinet prezidențial.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a liderului de la Kiev, unde acesta a precizat că i-a cerut lui Maliuk să se concentreze mai mult pe operațiuni de luptă.

„Trebuie să existe mai multe operaţiuni asimetrice ucrainene împotriva ocupantului şi a statului rus şi rezultate mai solide în eliminarea inamicului”, a transmis Zelenski, subliniind că acesta este principalul punct forte al lui Vasil Maliuk.

Președintele ucrainean a precizat că i-a încredințat acestuia misiunea de a face operațiunile asimetrice ale Ucrainei „cele mai puternice din lume”, beneficiind de resursele și sprijinul politic necesar.

La scurt timp după declarațiile lui Zelenski, Vasil Maliuk și-a anunțat demisia din funcția de șef al SBU.

Acesta a precizat că va rămâne în cadrul serviciului pentru a desfășura operațiuni speciale asimetrice „de nivel mondial”, menite să provoace „daune maxime inamicului”, se menționează într-un comunicat citat de Kyiv Post. Maliuk a mulțumit președintelui pentru schimbările inițiate în sectorul apărării, pe care le consideră esențiale pentru securitatea statului ucrainean.

Vasil Maliuk a preluat conducerea SBU în 2023, iar în timpul mandatului său serviciul a derulat mai multe operațiuni de amploare, inclusiv atacuri asupra Podului Kerci din Crimeea și asupra unor baze unde erau staționate bombardiere strategice rusești.

Potrivit surselor Kyiv Post, conducerea interimară a SBU va fi preluată de Ievhen Hmara, șeful Centrului de Operațiuni Speciale Alpha.

Demisia lui Maliuk are loc pe fondul unei serii de schimbări de personal la nivel înalt. Kirilo Budanov a fost numit șef al Biroului Prezidențial, Mihailo Fedorov a fost mutat la Ministerul Apărării, iar Denis Șmîhal la Energie.

Zelenski a declarat că intenționează să continue rotațiile în rândul conducerii din domeniul securității, al aplicării legii și al armatei, pentru a aduce „forțe proaspete” pe măsură ce războiul continuă, precizând că majoritatea oficialilor schimbați vor rămâne în guvern în alte funcții.