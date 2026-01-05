Un fost vicepremier al Canadei a devenit consilier economic al lui Zelenski. Cine este Christia Freeland

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat luni că a numit-o pe fosta viceprim-ministră a Canadei, Christia Freeland, în funcţia de consilieră pentru dezvoltare economică.

Liderul de la Kiev și-a justificat alegerea invocând "experienţa acesteia în atragerea de investiţii", potrivit Reuters.

"În acest moment, Ucraina trebuie să-şi consolideze rezilienţa internă atât pentru redresarea Ucrainei, dacă diplomaţia va da rezultate cât mai rapid posibil, cât şi pentru a ne consolida apărarea dacă, din cauza întârzierilor partenerilor noştri, va dura mai mult până vom pune capăt acestui război", a scris Zelenski pe platforma X.

Cine este Christia Freeland

Freeland, care are origini ucrainene, a fost viceprim-ministru al Canadei între 2019 şi 2024.

Ea este deputată în parlamentul canadian şi, de asemenea, trimis special al Ottawa în Ucraina.