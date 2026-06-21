Zelenski îi dă un ultimatum lui Lukașenko să demonteze echipamentele de la graniță care ghidează dronele rusești. „Dacă nu le va elimina el, o vom face noi”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un avertisment direct către conducerea de la Minsk, cerând Belarusului să demonstreze că nu sprijină agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Liderul de la Kiev a acordat un termen de o săptămână pentru demontarea unor echipamente rusești de comunicații amplasate în apropierea graniței ucrainene, despre care afirmă că sunt folosite pentru coordonarea atacurilor asupra populației civile.

În mesajul său video transmis sâmbătă seara, Zelenski a susținut că declarațiile neoficiale ale autorităților belaruse, potrivit cărora Minskul nu dorește implicarea în război, trebuie susținute prin măsuri concrete.

„Dacă sunteți împotriva războiului, opriți ajutorul oferit Rusiei”

„Belarusul trebuie să acționeze în conformitate cu ceea ce transmite conducerea sa prin canale neoficiale, astfel încât și noi, în Ucraina, să vedem că este cu adevărat împotriva acestui război”, a declarat președintele ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, pe teritoriul Belarusului funcționează în prezent patru stații de retransmisie a semnalului utilizate de armata rusă pentru coordonarea atacurilor cu drone și rachete împotriva Ucrainei.

Aceste instalații sunt amplasate în regiunile Gomel și Brest, aflate în apropierea frontierei ucrainene.

Liderul de la Kiev afirmă că echipamentele respective au contribuit la atacuri asupra regiunilor Jîtomîr, Rivne și Volîn, unde au fost vizate infrastructuri energetice, căi ferate și zone civile.

Mesaj direct pentru Lukașenko

Zelenski i-a transmis un mesaj explicit liderului belarus, Aleksandr Lukașenko, cerându-i să elimine infrastructura militară rusă de pe teritoriul țării.

„Pe teritoriul său, în două regiuni care se învecinează cu Ucraina, există echipamente care ajută la dirijarea focului împotriva populației civile ucrainene. Dacă nu dorește să fie parte a acestui război, atunci trebuie să oprească aceste sisteme și să le demonteze”, a afirmat președintele ucrainean.

El a avertizat că, în cazul în care Minskul nu va lua măsuri în termen de o săptămână, armata ucraineană va distruge instalațiile respective.

„În fiecare zi mor civili din cauza acestor sisteme. Copiii sunt răniți. Dacă el nu le va elimina, o vom face noi”, a declarat Zelenski.

Acuzații privind sprijinul logistic acordat Rusiei

Președintele ucrainean a criticat și rolul Belarusului în aprovizionarea armatei ruse cu combustibil și componente militare.

Potrivit datelor prezentate de Zelenski, livrările de benzină din Belarus către Rusia au crescut de 13 ori în primele cinci luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce exporturile de motorină s-au triplat.

„Astăzi, Belarusul lui Lukașenko este unul dintre principalii furnizori pentru armata rusă. Sunt convins că acest lucru poate fi oprit dacă există voință politică”, a afirmat liderul ucrainean.

În opinia sa, sprijinul logistic și economic acordat Moscovei transformă Belarusul într-un participant indirect la conflict și adâncește implicarea sa în războiul declanșat de Kremlin.

Lukașenko respinge intrarea în război

Declarațiile lui Zelenski vin la câteva zile după ce Aleksandr Lukașenko a susținut public că Belarus nu intenționează să intre în război și că extinderea conflictului pe teritoriul belarus ar fi „absolut inacceptabilă”.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Belarus a permis însă folosirea teritoriului său pentru desfășurarea de trupe ruse, exerciții militare comune și operațiuni logistice, fapt care a atras în repetate rânduri critici din partea Kievului și a statelor occidentale.

Noul ultimatum lansat de Zelenski marchează una dintre cele mai dure poziții adoptate până acum de Ucraina față de regimul de la Minsk și sugerează că infrastructura militară rusă de pe teritoriul Belarusului ar putea deveni o țintă legitimă pentru forțele ucrainene în perioada următoare.