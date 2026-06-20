Foto Ucrainenii publică imagini rafinăria atacată la Moscova. Instalații și rezervoare de combustibil au fost distruse

Armata ucraineană a publicat sâmbătă imagini despre care afirmă că surprind efectele atacului cu drone asupra rafinăriei Kapotnia din Moscova, una dintre cele mai importante unități de procesare a petrolului din Rusia. Potrivit autorităților de la Kiev, instalații-cheie ale rafinăriei au fost distruse, iar activitatea unității a fost oprită.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, armata ucraineană susține că au fost lovite instalația principală de procesare primară a petrolului AVT-6, complexul combinat de procesare a petrolului (KUPN), precum și patru rezervoare de stocare a combustibilului.

„Rafinăria din Moscova astăzi. Uzina a oprit procesarea. A fost lovită instalația principală de procesare primară a petrolului AVT-6, complexul combinat de procesare a petrolului (KUPN), trei rezervoare de 10.000 metri pătrați și unul de 30.000 metri pătrați. În imagini – două rezervoare RVS (30.000 și 10.000) complet distruse. Slavă Ucrainei!”, au transmis militarii ucraineni.

Atacul face parte din cea mai amplă operațiune cu drone lansată de Ucraina asupra Moscovei de la începutul războiului. Potrivit informațiilor anunțate anterior de autoritățile ruse, atacul de joi a provocat incendii în zona capitalei și a afectat temporar activitatea principalelor aeroporturi.

Este a doua lovitură asupra rafinăriei din Moscova în decurs de câteva zile. Primul atac, desfășurat marți, ar fi provocat oprirea operațiunilor și pagube importante infrastructurii energetice ruse.

În urma uneia dintre explozii, imaginile distribuite pe rețelele sociale au surprins momentul în care capacul metalic de mari dimensiuni al unui rezervor a fost aruncat la zeci de metri în aer.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul asupra rafinăriei reprezintă „un răspuns pe deplin justificat la atacurile rusești împotriva orașelor și comunităților noastre”.

Loviturile repetate asupra infrastructurii petroliere pun presiune asupra sectorului energetic rus. Rusia, unul dintre cei mai mari producători și exportatori de petrol din lume, se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu carburanți după seria de atacuri asupra rafinăriilor.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Moscova intenționează să importe combustibil pe cale maritimă pentru a acoperi deficitul de benzină generat de avarierea unor capacități importante de rafinare.