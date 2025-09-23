search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

LIVE TEXT Trump, discurs la Adunarea Generală a ONU. Președintele SUA critică Națiunile Unite și avertizează că „Europa este în mare bucluc”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele SUA, Donald Trump, își prezintă viziunea despre lume în primul discurs la Adunarea Generală a ONU din 2020 încoace.

image

18.30 Trump se va întâlni cu președintele Braziliei

Trump a explicat taxele vamale ridicate impuse Braziliei de administrația sa sunt un răspuns la „eforturile fără precedent ale țării de a interfera” cu drepturile americanilor.

Trump relatează că a trecut pe lângă președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva chiar înainte de a intra în sală, iar cei doi s-au îmbrățișat.

Cei doi lideri plănuiesc o întâlnire săptămâna viitoare, a anunțat președintele american.

18.20 Schimbările climatice sunt „cea mai mare escrocherie perpetuată vreodată”

Trump susține că încălzirea globală nu este o idee validă.

„Gata cu încălzirea globală, gata cu răcirea globală”, spune el.

Toate aceste predicții privind schimbările climatice făcute de ONU și de alții „sunt greșite” și făcute de „oameni ignoranți”.

Evitați de „escrocheria verde”, spune el cu referire la politicile climatice - sau veți falimenta, le spune el liderilor mondiali întruniți.

„Și sunt foarte priceput să prezic lucruri”, subliniază președintele american.

18.10 Trump spune că este timpul să se pună capăt „experimentului eșuat al granițelor deschise” și că țările se îndreaptă spre iad din cauza imigrației

„Europa este în mare bucluc”, în contextul în care „imigranții ilegali sosesc în număr mare”, iar țările „nu fac absolut nimic în această privință”, el atribuind asta nevoii de a fi „corecți din punct de vedere politic”.

Trump oferă și cifre ale infracționalității imigranților în Europa: de pildă, aproape 50% dintre deținuții din închisorile germane sunt cetățeni străini, precum și 53% în Austria, 54% în Grecia și 72% în „frumoasa Elveție”.

Imigrația și ideile lor energetice sinucigașe vor fi moartea Europei Occidentale dacă nu se face ceva imediat”.

Trump acuză ONU că facilitează „invaziile” migranților în țările occidentale

Trump, care a depășit cele 15 minute alocate, susține că ONU finanțează asaltul asupra țărilor occidentale și a frontierelor acestora, acuzând organizația mondială că oferă carduri de credit migranților care vin la granița de sud a Statelor Unite.

„ONU ar trebui să oprească invaziile, nu să le creeze și nu să le finanțeze”, spune el.

18.00 Europa își pune singură bețe în roate continuând să cumpere petrol rusesc

Trump vorbește despre țările NATO, dintre care unele spune că „nu au întrerupt” furnizarea de produse energetice rusești.

El spune că, procedând astfel, „finanțează războiul împotriva lor înșiși”. El numește acest lucru „jenant”.

SUA sunt pregătite să impună „o rundă foarte puternică de tarife vamale” Rusiei dacă aceasta nu este dispusă să încheie un acord pentru a pune capăt războiului, a declarat Trump.

Însă, pentru ca acest lucru să fie eficient, națiunile europene trebuie să se alăture SUA în „adoptarea exact a acelorași măsuri”, adaugă el.

„Europa trebuie să intensifice eforturile”.

Știrea inițială

Donald Trump, și-a început discursul în fața Adunării Generale a ONU enumerând realizările administrației sale, între care securitatea frontierei și acorduri comerciale istorice, și subliniind faptul că SUA se află într-o epocă de aur.

El menționează și acordurile comerciale încheiate de SUA, precum și faptul că a administrația sa a contribuit la încheierea a șapte războaie: Cambodgia și Thailanda; Kosovo și Serbia; Pakistan și India; Israel și Iran; Egipt și Etiopia; Armenia și Azerbaidjan; și „războiul violent și aprig” dintre RD Congo și Rwanda.

„America este din nou respectată, așa cum nu a mai fost niciodată respectată”, spune Trump.

Niciun alt președinte nu a „făcut vreodată ceva apropiat de așa ceva”, spune el, susținând că ONU „nici măcar nu a încercat să ajute” în privința încheierii conflictelor globale.

ONU „nu își atinge potențialul maxim”

Președintele SUA spune că ONU „nu a fost acolo pentru noi” în timpul negocierilor pentru a pune capăt războaielor pe care susține că le-a „rezolvat”.

 „Care este scopul Națiunilor Unite?”, întreabă el.

„Nici măcar nu se apropie de a-și atinge potențialul maxim... sunt vorbe goale, iar vorbele goale nu rezolvă războaiele”, spune Trump.

Recunoașterea statului palestinian este o „recompensă” pentru Hamas, spune Trump

Trump spune că a fost implicat în eforturile de a obține un armistițiu în Gaza și că părțile care negociază „trebuie să realizeze acest lucru”.

El aduce în discuție faptul că mai multe țări puternice au recunoscut în ultimele zile statul palestinian.

Trump afirmă că „aceasta ar fi o recompensă” pentru atrocitățile Hamas. În loc să cedeze cererilor de răscumpărare ale Hamas, Trump spune că cei care vor pace ar trebui să fie uniți într-un singur mesaj: eliberarea ostaticilor acum.

Replica primește aplauze din sală.

Războiul din Ucraina trebuia să fie doar o „mică și rapidă încăierare”, spune Trump

Trump spune că familiile ostaticilor israelieni își doresc ca trupele neînsuflețite ale ostaticilor luați de Hamas să fie returnate, la fel de mult dacă ar fi fost vii.

Apoi trece la subiectul „masacrului din Ucraina”.

Trump spune că a crezut că va fi cel mai ușor de rezolvat conflict datorită relației sale cu președintele rus Vladimir Putin, care a fost întotdeauna „una bună”.

„În război, nu știi ce se va întâmpla, există întotdeauna o mulțime de surprize, atât bune, cât și rele”, spune el.

El spune că „trebuia să fie o mică încăierare rapidă”, iar durata sa prelungită face ca Rusia să arate rău, și nicidecum bine.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
digi24.ro
image
Un albanez a fost încătușat în parcarea Aeroportului Iași. Este unul dintre cei mai temuți traficanți de droguri
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
mediafax.ro
image
Simona Halep, detalii tulburătoare din procesul de 10 milioane de dolari de la New York. „Mi-am pierdut banii, plăcerea de a trăi, am fost umilită”
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Momentul în care poliţiştii sparg uşa unui apartament, pentru a salva o femeie dintr-un incendiu, în Bucureşti
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Alternative care reduc costurile la căldură considerabil. Românii le cumpără în număr mare, vor să scadă facturile
playtech.ro
image
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dembele, acuzat că-și ține ascunsă soția: ”Revoltător!”. A plâns pe umărul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvânt FOTO
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din Gorj a fost găsit mort în baia Mănăstirii Tismana. Se afla în timpul programului de lucru când a acuzat stări de rău
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Orașele din România care riscă să dispară complet de pe hartă
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Doria Markle, Regele Charles și Camilla, Getty jpg
Mama lui Meghan cere alocații regale: „Fiica mea a născut moștenitori. Regele Charles le datorează partea lor lui Archie și Lilibet!”
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras