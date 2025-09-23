LIVE TEXT Trump, discurs la Adunarea Generală a ONU. Președintele SUA critică Națiunile Unite și avertizează că „Europa este în mare bucluc”

Președintele SUA, Donald Trump, își prezintă viziunea despre lume în primul discurs la Adunarea Generală a ONU din 2020 încoace.

18.30 Trump se va întâlni cu președintele Braziliei

Trump a explicat taxele vamale ridicate impuse Braziliei de administrația sa sunt un răspuns la „eforturile fără precedent ale țării de a interfera” cu drepturile americanilor.

Trump relatează că a trecut pe lângă președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva chiar înainte de a intra în sală, iar cei doi s-au îmbrățișat.

Cei doi lideri plănuiesc o întâlnire săptămâna viitoare, a anunțat președintele american.

18.20 Schimbările climatice sunt „cea mai mare escrocherie perpetuată vreodată”

Trump susține că încălzirea globală nu este o idee validă.

„Gata cu încălzirea globală, gata cu răcirea globală”, spune el.

Toate aceste predicții privind schimbările climatice făcute de ONU și de alții „sunt greșite” și făcute de „oameni ignoranți”.

Evitați de „escrocheria verde”, spune el cu referire la politicile climatice - sau veți falimenta, le spune el liderilor mondiali întruniți.

„Și sunt foarte priceput să prezic lucruri”, subliniază președintele american.

18.10 Trump spune că este timpul să se pună capăt „experimentului eșuat al granițelor deschise” și că țările se îndreaptă spre iad din cauza imigrației

„Europa este în mare bucluc”, în contextul în care „imigranții ilegali sosesc în număr mare”, iar țările „nu fac absolut nimic în această privință”, el atribuind asta nevoii de a fi „corecți din punct de vedere politic”.

Trump oferă și cifre ale infracționalității imigranților în Europa: de pildă, aproape 50% dintre deținuții din închisorile germane sunt cetățeni străini, precum și 53% în Austria, 54% în Grecia și 72% în „frumoasa Elveție”.

Imigrația și ideile lor energetice sinucigașe vor fi moartea Europei Occidentale dacă nu se face ceva imediat”.

Trump acuză ONU că facilitează „invaziile” migranților în țările occidentale

Trump, care a depășit cele 15 minute alocate, susține că ONU finanțează asaltul asupra țărilor occidentale și a frontierelor acestora, acuzând organizația mondială că oferă carduri de credit migranților care vin la granița de sud a Statelor Unite.

„ONU ar trebui să oprească invaziile, nu să le creeze și nu să le finanțeze”, spune el.

18.00 Europa își pune singură bețe în roate continuând să cumpere petrol rusesc

Trump vorbește despre țările NATO, dintre care unele spune că „nu au întrerupt” furnizarea de produse energetice rusești.

El spune că, procedând astfel, „finanțează războiul împotriva lor înșiși”. El numește acest lucru „jenant”.

SUA sunt pregătite să impună „o rundă foarte puternică de tarife vamale” Rusiei dacă aceasta nu este dispusă să încheie un acord pentru a pune capăt războiului, a declarat Trump.

Însă, pentru ca acest lucru să fie eficient, națiunile europene trebuie să se alăture SUA în „adoptarea exact a acelorași măsuri”, adaugă el.

„Europa trebuie să intensifice eforturile”.

Știrea inițială

Donald Trump, și-a început discursul în fața Adunării Generale a ONU enumerând realizările administrației sale, între care securitatea frontierei și acorduri comerciale istorice, și subliniind faptul că SUA se află într-o epocă de aur.

El menționează și acordurile comerciale încheiate de SUA, precum și faptul că a administrația sa a contribuit la încheierea a șapte războaie: Cambodgia și Thailanda; Kosovo și Serbia; Pakistan și India; Israel și Iran; Egipt și Etiopia; Armenia și Azerbaidjan; și „războiul violent și aprig” dintre RD Congo și Rwanda.

„America este din nou respectată, așa cum nu a mai fost niciodată respectată”, spune Trump.

Niciun alt președinte nu a „făcut vreodată ceva apropiat de așa ceva”, spune el, susținând că ONU „nici măcar nu a încercat să ajute” în privința încheierii conflictelor globale.

ONU „nu își atinge potențialul maxim”

Președintele SUA spune că ONU „nu a fost acolo pentru noi” în timpul negocierilor pentru a pune capăt războaielor pe care susține că le-a „rezolvat”.

„Care este scopul Națiunilor Unite?”, întreabă el.

„Nici măcar nu se apropie de a-și atinge potențialul maxim... sunt vorbe goale, iar vorbele goale nu rezolvă războaiele”, spune Trump.

Recunoașterea statului palestinian este o „recompensă” pentru Hamas, spune Trump

Trump spune că a fost implicat în eforturile de a obține un armistițiu în Gaza și că părțile care negociază „trebuie să realizeze acest lucru”.

El aduce în discuție faptul că mai multe țări puternice au recunoscut în ultimele zile statul palestinian.

Trump afirmă că „aceasta ar fi o recompensă” pentru atrocitățile Hamas. În loc să cedeze cererilor de răscumpărare ale Hamas, Trump spune că cei care vor pace ar trebui să fie uniți într-un singur mesaj: eliberarea ostaticilor acum.

Replica primește aplauze din sală.

Războiul din Ucraina trebuia să fie doar o „mică și rapidă încăierare”, spune Trump

Trump spune că familiile ostaticilor israelieni își doresc ca trupele neînsuflețite ale ostaticilor luați de Hamas să fie returnate, la fel de mult dacă ar fi fost vii.

Apoi trece la subiectul „masacrului din Ucraina”.

Trump spune că a crezut că va fi cel mai ușor de rezolvat conflict datorită relației sale cu președintele rus Vladimir Putin, care a fost întotdeauna „una bună”.

„În război, nu știi ce se va întâmpla, există întotdeauna o mulțime de surprize, atât bune, cât și rele”, spune el.

El spune că „trebuia să fie o mică încăierare rapidă”, iar durata sa prelungită face ca Rusia să arate rău, și nicidecum bine.