Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la New York pentru a participa la evenimentele de nivel înalt ale celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Marți, 23 septembie, liderul ucraineana va lua cuvântul la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU axată pe războiul Rusiei împotriva Ucrainei, iar miercuri dimineață se va adresa Adunării Generale în cadrul dezbaterii generale.

Casa Albă a confirmat oficial întâlnirea bilaterală între președinții Ucrainei și Statelor Unite, care va avea loc marți la New York. De asemenea, Zelenski urmează să participe la mai multe întâlniri bilaterale în aceste zile, inclusiv la o întâlnire programată marți cu președintele SUA, Donald Trump.

O serie de evenimente paralele la nivel înalt organizate de Ucraina sunt programate să aibă loc la New York, inclusiv cele la care participă prima doamnă Olena Zelenski, axate pe educație ca fundament al rezilienței Ucrainei, precum și pe eforturile de repatriere a copiilor răpiți de Rusia.

Președintele Ucrainei a scris despre sosirea sa în Statele Unite pe pagina sa de Facebook.

„Împreună cu prima doamnă a Ucrainei și echipa noastră, am ajuns la New York pentru a participa la Adunarea Generală a ONU, la primul summit al liderilor Coaliției noastre pentru returnarea copiilor ucraineni și la summitul anual al Platformei Crimeea, care în 2025, pentru prima dată, va avea loc pe scena mondială – subliniind natura globală a schimbărilor provocate de acest război, războiul pe care Rusia l-a început în Crimeea. (...) Ne amintim rădăcinile agresiunii rusești. Facem tot posibilul pentru a opri războiul. Lucrăm pentru a garanta securitatea pe termen lung pentru toți copiii ucraineni”, a transmis Zelenski.