Zelenski va avea o întâlnire cu Donald Trump la Adunarea Generală a ONU

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că săptămâna viitoare se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, transmite AFP.

Zelenski a declarat vineri unui grup de jurnaliști că discuțiile vor viza garanțiile de securitate în cazul unui eventual acord de pace cu Rusia, dar și sancțiunile pe care Ucraina le solicită Statelor Unite împotriva Moscovei. Comentariile sale au fost inițial supuse unui embargo până sâmbătă.

Donald Trump a afirmat joi că președintele rus Vladimir Putin, care continuă războiul în Ucraina, „l-a dezamăgit cu adevărat”, subliniind tensiunile persistente generate de conflictul din regiune.