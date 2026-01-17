Video Zelenski avertizează: „Rusia se pregătește pentru noi atacuri masive”. De ce Ucraina riscă să nu reziste

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Rusia pregătește un nou val de atacuri masive, în timp ce țara se confruntă cu o iarnă grea și o criză energetică fără precedent.

„Informațiile noastre arată că Rusia se pregătește pentru noi atacuri masive”, a spus Zelenski în cadrul tradiționalului discurs de seară, subliniind necesitatea sprijinului internațional.

„Discutăm cu partenerii noștri- atât despre rachetele de apărare aeriană, cât și despre sistemele de care avem atât de mare nevoie. Rezervele sunt insuficiente. Încercăm să accelerăm lucrurile și este esențial ca partenerii noștri să ne asculte”, a spus liderul ucrainean, potrivit Kyiv Independent.

În perioada aceasta, Ucraina se confruntă cu numeroase atacuri asupra infrastructurii energetice.

Rachetele și dronele rusești au vizat centrale electrice, hidrocentrale și stații de transformare, lăsând milioane de oameni fără căldură și electricitate, în condițiile unor temperaturi ce nu depășesc minus 10 grade Celsius.

Zelenski a cerut, totodată, presiune internațională asupra Rusiei. „Cheia este ca lumea să nu rămână tăcută în această privință”, a spus el.

„Războaiele nu se termină fără presiune. Și tocmai pentru că presiunea este insuficientă, rușii fac toate acestea”, a adăugat liderul ucrainean.

Potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei, din octombrie 2025, forțele ruse au atacat 11 hidrocentrale, 45 de centrale termo-combinate, 49 de centrale termice și 151 de stații electrice.