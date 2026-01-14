Volodimir Zelenski declară stare de urgenţă în sectorul energetic, după ultimele atacuri ale Rusiei

Volodimir Zelenski a anunțat instituirea stării de urgență în sectorul energetic, grav afectat de atacurile rusești repetate.

Ucraina va declara stare de urgență în sectorul energetic, în contextul deteriorării rapide a infrastructurii energetice provocate de atacurile rusești și al agravării condițiilor meteo din plină iarnă, a anunțat miercuri, 14 ianuarie, președintele Volodimir Zelenski.

„Starea de urgenţă va fi decretată pentru sectorul energetic al Ucrainei”, a declarat Zelenski în mesajul său zilnic publicat pe rețelele sociale.

„Consecinţele loviturilor ruseşti şi înrăutăţirea condiţiilor meteo sunt severe”, a adăugat el.

Șeful statului a precizat că guvernul de la Kiev a primit sarcina de a coordona măsurile de sprijin pentru populație, în condițiile în care penele de curent și lipsa încălzirii afectează deja milioane de oameni.

Totodată, autoritățile ucrainene vor solicita sprijin suplimentar din partea partenerilor occidentali, Volodimir Zelenski subliniind că situația impune o mobilizare rapidă atât pe plan intern, cât și extern.

„Sunt în curs, de asemenea, lucrări pentru a creşte semnificativ volumul importurilor de electricitate în Ucraina”, a mai anunţat el.

Pentru gestionarea crizei, va fi creat un „cartier general permanent de coordonare”, care va funcționa sub supravegherea lui Denis Șmigal, vicepremier și noul ministru al Energiei. Structura va avea rolul de a coordona intervențiile de urgență și de a monitoriza situația infrastructurii energetice la nivel național.

Loviturile rusești asupra infrastructurii critice au avut un impact major asupra capitalei. Aproximativ jumătate din Kiev a rămas fără încălzire, iar primarul Vitali Kliciko a mers până la a le recomanda locuitorilor care au această posibilitate să părăsească orașul „temporar”.

Între timp, autoritățile au reușit să restabilească funcționarea celei mai mari părți a rețelei energetice din capitală.

Problemele nu se limitează însă la Kiev: orașe importante precum Dnipro și Odesa s-au confruntat, la rândul lor, cu întreruperi masive de electricitate în ultimele săptămâni, pe fondul atacurilor continue și al suprasolicitării rețelei.