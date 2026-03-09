„Nu mai este timp! Am ajuns aici din cauza destrăbălării bugetare a Guvernului Ciolacu”. Ciprian Ciucu cere adoptarea de urgenţă a bugetului

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că întârzierea adoptării bugetului ar putea aduce municipalitatea în incapacitate de plată și acuză Guvernul Ciolacu de „destrăbălare bugetară”.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, lansează din nou un semnal de alarmă privind situația financiară critică a Primăriei Municipiului București, avertizând că întârzierea adoptării bugetului de stat ar putea conduce la colapsul financiar al municipalității.

Într-un mesaj publicat luni, 9 martie, pe Facebook, Ciprian Ciucu face apel la toate partidele din Coaliție, în special la PSD, să nu mai amâne votarea legii bugetului, subliniind că oraşul riscă să intre în incapacitate de plată încă din luna aprilie.

De asememea, el nu ratează ocazia de a acuza că inclusiv Bucureștiul a fost afectat de „destrăbălarea bugetară” a Guvernului Ciolacu, care a redus alocările pentru Capitală și sectoare cu peste 3,5 miliarde de lei în 2024 și 2025, creând un deficit total de aproximativ 7 miliarde de lei.

Deși administrația locală a pregătit reforme pentru reducerea cheltuielilor, acestea nu vor fi suficiente fără aprobarea imediată a bugetului.

„O nouă amânare, mereu cu piciorul pe frână. NU MAI ESTE TIMP!

„Bugetul de stat trebuie adoptat de urgență, altfel Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în luna aprilie.

În aprilie avem un vârf de plăți generat de obigațiuni emise în urmă cu 20 de ani, pe care nu le mai putem rostogoli.

Fac un apel la toate partidele Coaliției, în special la PSD, să nu mai amâne adoptarea legii bugetului.

Nu credeți mesajele iresponsabile care vă spun că Bucureștiul «ia de la săraci ca să dea la bogați». Adevărul este că Bucureștiul este contributor net de la bugetul național:

• circa 35-40% din veniturile bugetului de stat provin din taxe impozite colectate în București.

Am ajuns aici din cauza destrăbălării bugetare a Guvernului Ciolacu.

Repet! În 2024 și în 2025, Primăriei Capitalei i s-au luat, pentru a acoperi găurile destrăbălării bugetare, peste 3,5 miliarde de lei. Mai mult, Sectoarelor li s-a luat o sumă echivalentă. Per total, Bucureștiul are un deficit de finanțare de 7 miliarde de lei. Suma este uriașă!

Să vă dau un exemplu: în anul 2023, cotele erau de aproximativ 550 de milioane/lună. Astăzi, sunt de doar 350 milioane/lună.

Am pregătit reformele necesare, pentru a reduce din cheltuielile administrative. Dar nu vor fi suficiente dacă nu vom avea bugetul votat acum”, a transmis în urmă cu puţin timp Ciprian Ciucu pe Facebook.