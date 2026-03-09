Proiectul privind transpunerea referendumului referitor la bugetul Primăriei Capitalei, adoptat tacit de Senat

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind transpunerea referendumului din noiembrie 2024 referitor la bugetul Primăriei Capitalei. Anunțul a fost făcut, luni, în plen, de președintele forului, Mircea Abrudean.

Termenul limită pentru dezbatere şi vot în Senat s-a împlinit în 3 martie şi, ca urmare, proiectul este considerat adoptat tacit.

Actul normativ va fi transmis Camerei Deputaţilor, care este for decizional, scrie Agerpres.

Proiectul, iniţiat de deputatul USR Cătălin Drulă, propune centralizarea bugetului Capitalei, resursele financiare colectate de la bucureşteni urmând să fie administrate integrat la nivel municipal, apoi distribuite către sectoare pe baza criteriilor de performanţă şi necesitate.

Conform proiectului, Consiliul General al Municipiului Bucureşti va decide modul de repartizare a veniturilor din impozitul pe venit şi din taxele locale între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, în prezent aceste sume fiind alocate automat direct sectoarelor.

Cătălin Drulă a făcut apel la PSD şi PNL să pună în dezbatere de urgenţă proiectul la Camera Deputaţilor, susţinând că adoptarea actului normativ ar rezolva problema bugetului pentru Capitală.