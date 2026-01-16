Vizită surpriză la Kiev. Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei ucrainene, s-a întâlnit cu Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit joi, 15 ianuarie, la Kiev, cu Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei la Londra. Este prima lor întâlnire publică la Kiev de la demisia generalului din funcția de comandant-șef, în februarie 2024.

Vizita lui Zalujnîi la Kiev nu a fost anunțată în prealabil, nici întâlnirea sa cu Zelenski. Motivul vizitei nu a fost dezvăluit.

Anterior, jurnaliștii au aflat că generalul plănuiește să demisioneze din funcția de ambasador al Ucrainei în Marea Britanie.

„M-am întâlnit cu Valerii Zaluzhnyi. I-am mulțumit pentru munca sa ca parte a echipei Ucrainei și am subliniat că este important să apăram împreună independența Ucrainei, interesele noastre naționale și poporul nostru.

Am discutat despre sarcini diplomatice relevante în prezent, care ne pot întări pe toți – Ucraina și reziliența noastră. Slavă Ucrainei!”, a transmis Zelenski pe X.

Publicația NV scrie că Valerii Zalujnîi ar fi decis să își încheie mandatul de ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, la mai puțin de doi ani de la numire.

El i-ar fi comunicat personal această intenție președintelui Zelenski, iar deocamdată a refuzat alte propuneri de funcții-cheie în stat, inclusiv prim-ministru sau șef al Oficiului Prezidențial.

Zalujnîi ar fi luat în considerare și revenirea la conducerea Forțelor Armate sau o eventuală numire ca ambasador la Washington, dar nicio decizie nu a fost luată până acum.

Valeri Zalujnîi este un general ucrainean, fost comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei (27 iulie 2021 – 8 februarie 2024) și membru al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei în aceeași perioadă.

A ocupat și funcțiile de comandant al Comandamentului Operațional Nord (2019–2021), șef al Statului Major Operațional Comun al Forțelor Armate ale Ucrainei - Prim-adjunct al Comandantului Forțelor Comunale (2018), Șef de Stat Major - Prim-adjunct al Comandantului Operațional Vest (2017).

A fost și comandant al Brigăzii 51 Gardă Mecanizată (2009–2012).