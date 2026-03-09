Video S-a încheiat sezonul regulat: CFR i-a pus cu botul pe labe pe „câinii roșii”

CFR Cluj a învins-o fără probleme, luni seară, pe Dinamo București, în ultimul meci al sezonului regulat. Ardelenii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 2-0.

CFR Cluj a înregistrat a 11-a victorie consecutivă în Superligă și a încheiat sezonul regular pe locul 4, la șapte puncte în urma liderului Universitatea Craiova.

Dinamo are acum o serie de trei înfrângeri consecutive în campionat și încheie sezonul pe locul 5, la un punct în urma CFR-ului.

Clujenii au început perfect partida și au deschis scorul la primul șut pe poartă. Muhar l-a învins pe Eppasy în minutul 7, cu un șut plasat la colțul lung, după o fază construită de Biliboc.

În ultimele 15 minute ale primei reprize, Dinamo a avut o posesie de 68%, însă cei care au marcat au fost ardelenii.

Alibek a profitat de ieșirea greșită a lui Epassy și a înscris al patrulea său gol în Superligă. Atacantul suedez a avut un impact masiv la CFR, contribuind la șapte goluri în nouă etape.

Cu cinci minute înainte de final, Cătălin Cîrjan a ratat șansa să reducă din diferență. Decarul dinamoviștilor a tras în dreapta portarului, dar Mihai Popa a reușit să respingă.

Programul play-off-ului Superligii, sezonul 2025-2026

Va fi a 11-a ediție de play-off în Superliga, prima fără FCSB! Campioana va lua drumul play-out-ului pentru prima dată în istorie.

Etapa 1: 15-16 martie

Universitatea Craiova – FC Argeș

Rapid – Dinamo

U Cluj – CFR Cluj

Etapa 2: 21-22 martie

Dinamo – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Rapid

FC Argeș – U Cluj

Etapa 3: 4-5 aprilie

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Rapid – U Cluj

FC Argeș – Dinamo

Etapa 4: 11-12 aprilie

U Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Dinamo

Rapid – FC Argeș

Etapa 5: 18-19 aprilie

Universitatea Craiova – Rapid

Dinamo – U Cluj

FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 6: 25-26 aprilie

FC Argeș – Universitatea Craiova

Dinamo – Rapid

CFR Cluj – U Cluj

Etapa 7: 2-3 mai

Universitatea Craiova – Dinamo

Rapid – CFR Cluj

U Cluj – FC Argeș

Etapa 8: 9-10 mai

CFR Cluj – Universitatea Craiova

U Cluj – Rapid

Dinamo – FC Argeș

Etapa 9: 16-17 mai

Universitatea Craiova – U Cluj

Dinamo – CFR Cluj

FC Argeș – Rapid

Etapa 10: 23-24 mai

Rapid – Universitatea Craiova

U Cluj – Dinamo

CFR Cluj – FC Argeș

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 de puncte (a beneficiat de rotunjire)

5. Dinamo – 26 de puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

La fel ca în sezonul precedent, echipa clasată pe locul 1, campioana României, va merge în turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

Câștigătoarea Cupei României va participa în turul 1 preliminar al UEFA Europa League.

Locul 2 din Superliga va merge în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

Locul 3 va disputa un baraj cu învingătoarea barajului dintre echipele din play-out (locurile 7 și 8), pentru un loc în aceeași competiție europeană.