search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii, lovește baza iraniană aflată lângă o școală

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

O înregistrare video arată o rachetă americană Tomahawk lovind baza navală iraniană situată lângă o școală primară din Minab, unde peste 168 de persoane, majoritatea copii, au fost ucise.

Racheta a atacat o bază aflată lângă o școală FOTO Captură video X
Racheta a atacat o bază aflată lângă o școală FOTO Captură video X

Imaginile adaugă noi dovezi care indică faptul că Statele Unite ar fi responsabile pentru atacul asupra școlii. Videoclipul, publicat de agenția de presă iraniană Mehr și geolocalizat la locul incidentului de colectivul de investigații Bellingcat, arată racheta lovind complexul din Minab în dimineața zilei de 28 februarie, când au început atacurile americano-israeliene asupra Iranului, scrie The Guardian.

Coroborat cu alte dovezi de la fața locului – inclusiv videoclipuri verificate de The Guardian, fotografii realizate după bombardament și imagini din satelit – noul material sugerează că școala primară Shajareh Tayyebeh a fost lovită în timpul unui val de atacuri americane care vizau un complex naval al Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) aflat în imediata apropiere.

Atacul a distrus aproximativ jumătate din clădirea școlii și a ucis zeci de fete cu vârste între 7 și 12 ani, care participau la cursurile de dimineață.

Aceste dovezi contrazic direct declarațiile făcute duminică de președintele american Donald Trump, care a afirmat că Iranul ar fi responsabil pentru bombardarea școlii. „În opinia mea, pe baza a ceea ce am văzut, Iranul a făcut asta”, a spus Trump, fără a prezenta dovezi. „După cum știți, munițiile lor sunt foarte imprecise. Nu au deloc precizie. Iranul a făcut asta.”

Experții în armament spun însă că racheta din videoclip este în mod clar un Tomahawk, armă utilizată în prezentul conflict doar de Statele Unite.

Sursa X / Arya Yadeghaar @AryJeay

„Videoclipul arată o rachetă Tomahawk lovind o țintă. Având în vedere părțile implicate în conflict, acest lucru indică faptul că este vorba despre un atac american, deoarece Israelul nu este cunoscut ca deținând rachete Tomahawk”, a declarat NR Jenzen-Jones, directorul Armament Research Services, o companie de consultanță în informații care oferă analize despre muniții guvernelor și organizațiilor neguvernamentale.

El a adăugat: „În ciuda diverselor afirmații care circulă online, muniția din imagini nu este o rachetă iraniană Soumar. Aceasta are un motor extern distinctiv amplasat spre partea din spate, pe partea inferioară a rachetei.”

Imaginile din satelit realizate după bombardament arată că cel puțin patru clădiri au fost lovite în timpul atacurilor: școala și alte trei clădiri din complexul IRGC.

FOTO X
FOTO X

Deși clădirea școlii primare făcuse cândva parte din complexul mai larg al IRGC, aceasta fusese separată de baza militară printr-un zid de cel puțin opt ani și avea indicii clare că era o școală: terenurile de joacă și picturile murale colorate de pe pereți erau vizibile în imaginile din satelit.

Reprezentanții armatei americane au declarat că „investighează” atacul. Bombardarea școlii a fost descrisă de UNESCO drept „o încălcare gravă” a dreptului internațional, iar Human Rights Watch a cerut investigarea incidentului ca posibilă crimă de război.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Un specie periculoasă de păianjen se răspândește rapid într-o țară din Europa. Un bărbat mușcat, în stare gravă la spital
stirileprotv.ro
image
Alertă în Turcia. O nouă rachetă balistică, lansată din Iran, a fost doborâtă în spațiul aerian NATO
gandul.ro
image
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
mediafax.ro
image
Adrian Ilie a dezvăluit ce îi spun fanii pe stradă despre venirea la FCSB. „Cum să fii sclav?”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Procesul sutelor de mii de tone de animale îngropate ilegal pe malul Dunării a ajuns la final: după 39 de termene de judecată faptele s-au prescris
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
De ce POS-urile noi din supermarketuri au cameră foto: răspunsurile date de români, virale
playtech.ro
image
Un partid nou ar da peste cap toate calculele politice. De ce au crescut POT și SOS în sondajul INSCOP și cât de bună e strategia PSD: „Asta nu îi mai amuză pe susținători”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
L-a convins pe Leo Messi să semneze și acum a făcut anunțul: "Între 70 și 80 de milioane pe an!"
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO
romaniatv.net
image
Avertismentul Hidroelectrica pentru români: Recomandăm publicului să manifeste prudență
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
lyme
Căpușele, Lyme și misterul bolii Lyme: ce spun documentele declasificate
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destinații spectaculoase din România, ferite de aglomerație: „Recomand cu căldură”. Sunt perfecte pentru o escapadă de weekend
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde