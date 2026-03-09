Video Momentul în care racheta Tomahawk care a omorât 168 de persoane, majoritatea copii, lovește baza iraniană aflată lângă o școală

O înregistrare video arată o rachetă americană Tomahawk lovind baza navală iraniană situată lângă o școală primară din Minab, unde peste 168 de persoane, majoritatea copii, au fost ucise.

Imaginile adaugă noi dovezi care indică faptul că Statele Unite ar fi responsabile pentru atacul asupra școlii. Videoclipul, publicat de agenția de presă iraniană Mehr și geolocalizat la locul incidentului de colectivul de investigații Bellingcat, arată racheta lovind complexul din Minab în dimineața zilei de 28 februarie, când au început atacurile americano-israeliene asupra Iranului, scrie The Guardian.

Coroborat cu alte dovezi de la fața locului – inclusiv videoclipuri verificate de The Guardian, fotografii realizate după bombardament și imagini din satelit – noul material sugerează că școala primară Shajareh Tayyebeh a fost lovită în timpul unui val de atacuri americane care vizau un complex naval al Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) aflat în imediata apropiere.

Atacul a distrus aproximativ jumătate din clădirea școlii și a ucis zeci de fete cu vârste între 7 și 12 ani, care participau la cursurile de dimineață.

Aceste dovezi contrazic direct declarațiile făcute duminică de președintele american Donald Trump, care a afirmat că Iranul ar fi responsabil pentru bombardarea școlii. „În opinia mea, pe baza a ceea ce am văzut, Iranul a făcut asta”, a spus Trump, fără a prezenta dovezi. „După cum știți, munițiile lor sunt foarte imprecise. Nu au deloc precizie. Iranul a făcut asta.”

Experții în armament spun însă că racheta din videoclip este în mod clar un Tomahawk, armă utilizată în prezentul conflict doar de Statele Unite.

Sursa X / Arya Yadeghaar @AryJeay

„Videoclipul arată o rachetă Tomahawk lovind o țintă. Având în vedere părțile implicate în conflict, acest lucru indică faptul că este vorba despre un atac american, deoarece Israelul nu este cunoscut ca deținând rachete Tomahawk”, a declarat NR Jenzen-Jones, directorul Armament Research Services, o companie de consultanță în informații care oferă analize despre muniții guvernelor și organizațiilor neguvernamentale.

El a adăugat: „În ciuda diverselor afirmații care circulă online, muniția din imagini nu este o rachetă iraniană Soumar. Aceasta are un motor extern distinctiv amplasat spre partea din spate, pe partea inferioară a rachetei.”

Imaginile din satelit realizate după bombardament arată că cel puțin patru clădiri au fost lovite în timpul atacurilor: școala și alte trei clădiri din complexul IRGC.

Deși clădirea școlii primare făcuse cândva parte din complexul mai larg al IRGC, aceasta fusese separată de baza militară printr-un zid de cel puțin opt ani și avea indicii clare că era o școală: terenurile de joacă și picturile murale colorate de pe pereți erau vizibile în imaginile din satelit.

Reprezentanții armatei americane au declarat că „investighează” atacul. Bombardarea școlii a fost descrisă de UNESCO drept „o încălcare gravă” a dreptului internațional, iar Human Rights Watch a cerut investigarea incidentului ca posibilă crimă de război.