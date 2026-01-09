Kievul confirmă atacul cu rachete Oreșnik asupra orașului Liov, lângă granița cu Polonia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat vineri atacul masiv cu drone și rachete al Rusiei împotriva Ucrainei, care a inclus a doua utilizare cunoscută a rachetei Oreșnik, provocând daune asupra unei infrastructuri critice din Liov și o pene de curent extinse în capitala Kiev.

Forțele ruse au lansat racheta balistică cu rază intermediară de acțiune Oreșnik asupra orașului Liov, situat la aproximativ 60 de kilometri de granița cu Polonia, marcând astfel primul atac cu rachete balistice împotriva acestui oraș din în timpul războiului.

Atacul a fost confirmat atât de Zelenski, cât și de Ministerul Apărării din Rusia. Racheta cu capacitate nucleară a fost lansată fără focos, iar ținta ei a fost un depozit subteran de gaz.

„Este nevoie de o reacție clară din partea lumii”, a subliniat președintele ucrainean.

„Rusia trebuie să primească semnale că are obligația să se concentreze pe diplomație și trebuie făcută să resimtă consecințele ori de câte ori focusul redevin crimele și distrugerea infrastructurii.”

Șeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sibiga, a avertizat vineri asupra ameninţării globale pe care o reprezintă atacul asupra oraşului Liov cu o rachetă hipersonică Oreşnik şi a cerut la rândul său o reacţie globală, potrivit EFE.

Într-un mesaj postat pe contul său de pe platforma X, oficialul a subliniat că preşedintele rus, Vladimir Putin, a folosit o rachetă balistică cu rază medie de acţiune în apropierea frontierei UE şi NATO „ca răspuns la propriile sale halucinaţii” şi a avertizat că „aceasta este într-adevăr o ameninţare globală” şi „necesită răspunsuri globale”.

„Un astfel de atac în apropierea frontierei UE şi NATO reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii continentului european şi un test pentru comunitatea transatlantică. Cerem răspunsuri ferme la acţiunile nesăbuite ale Rusiei”, a transmis ministrul ucrainean.

Sibiga a calificat drept „absurd” faptul că Rusia „încearcă să justifice acest bombardament sub pretextul falsului „atac asupra reşedinţei lui Putin”, care nu a avut loc niciodată” şi a subliniat că aceasta constituie „o nouă dovadă că Moscova nu are nevoie de motive reale pentru teroarea şi războiul său”.

„Îndemnăm toate statele şi organizaţiile internaţionale responsabile să denunţe minciunile Rusiei şi să intensifice fără întârziere presiunea asupra agresorului”, a scris el.

Sibiga a pledat pentru măsuri mai energice împotriva flotei de petroliere ruseşti şi a subiniat că Statele Unite fac bine că iau măsuri în acest sens, precum şi împotriva veniturilor din petrol, mecanismelor şi activelor Rusiei, „nu numai în UE, ci în întreaga lume”.

El a adăugat că, prin intermediul canalelor diplomatice, Ucraina transmite în prezent SUA, partenerilor europeni şi tuturor ţărilor şi organizaţiilor internaţionale detalii asupra acestui atac periculos.

„Vom iniţia acţiuni la nivel internaţional: o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU, o reuniune a Consiliului Ucraina-NATO, precum şi răspunsuri în cadrul UE, Consiliului Europei şi OSCE”, a anunţat ministrul de externe ucrainean.

20 de clădiri rezidențiale au fost avariate la Kiev

„Clădirea ambasadei Qatarului a fost avariată de o dronă rusă” la fel ca alte 20 de imobile rezidenţiale din capitală, a precizat Zelenski.

Printre cei ucişi se află angajatul unei ambulanţe, ucis într-un dublu atac asupra unei clădiri rezidenţiale din cartierul Darniţki (sud-estul oraşului), a transmis ministrul de interne, Igor Klimenko.

„Rusia a lovit deliberat infrastructuri civile şi critice. Obiectivul inamicului este să lase milioane de persoane fără electricitate, fără agent termic şi apă în plină iarnă geroasă”.

Potrivit acestuia, capitala Kiev a fost cea mai afectată, în total fiind lovite aici 40 de obiective lovite, în condiții unor temperaturi apropiate de minus 10 grade Celsius.

Forţele aeriene ucrainene: Rusia a atacat Ucraina cu 36 de rachete şi 242 de drone

Sistemul de apărare antiaeriană ucrainean a doborât 226 de drone şi 18 rachete, au precizat forţele ucrainene

Racheta rusă s-a deplasat de-a lungul unei traiectorii balistice cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, a transmis la rândul său primarul oraşului Liov, Andrii Sadovîi, potrivit Agerpres.

„Este prima dată când acest tip de atac a fost folosit împotriva oraşului Liov în cursul acestui război. Oraşul este situat la mai puţin de 70 de kilometri de graniţa cu Uniunea Europeană. Acesta este un semnal clar pentru partenerii noştri internaţionali: războiul Rusiei nu se opreşte la nicio graniţă”, a declarat oficialul, citat de agenţia de presă Unian.

Cel puţin patru persoane au murit şi alte 24 au fost rănite în atacul cu drone şi rachete din noaptea de joi spre asupra capitalei ucrainene, Kiev, au transmis vineri autorităţile, potrivit EFE.

Printre morţi se află un lucrător sanitar, iar printre cei 24 de răniţi se numără cinci angajaţi ai Serviciului de Stat de Urgenţă (SES), precum şi trei medici care interveneau la locul atacului într-unul dintre cartierele afectate de atacuri din Kiev. Aceştia au fost surprinşi de al doilea bombardament rusesc asupra aceleiaşi zone, precizează raportul.