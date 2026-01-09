Rusia susține că a atacat Ucraina cu rachete Oreșnik drept represalii pentru atacul asupra reședinței lui Putin

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a transmis Ministerul rus al Apărării rus într-un comunicat, potrivit AFP. Potrivit observatorilor ucraineni ai războiului, racheta a fost lansată fără focos, într-un atac mai degrabă psihologic, dar care totuși poate provoca pagube importante.

Atacurile, al căror număr şi obiective exacte nu au fost precizate, au avut loc „ca răspuns la atentatul terorist comis de regimul de la Kiev” împotriva uneia dintre reşedinţele lui Vladimir Putin, pe 29 decembrie, despre care Ucraina afirmă că sunt pură invenție.

„Astăzi, ca răspuns la atacul terorist al regimului de la Kiev asupra reședinței președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod, Forțele Armate Ruse au lansat un atac masiv cu arme ghidate de precizie, terestre și maritime, cu rază lungă de acțiune, inclusiv sistemul de rachete terestre mobile cu rază medie de acțiune Oreșnik”, se arată în comunicat.

„Obiectivele atacului au fost atinse. Facilitățile de producție pentru vehiculele aeriene fără pilot utilizate în atacul terorist, precum și infrastructura energetică care susține complexul militar-industrial al Ucrainei, au fost lovite”, transmite Ministerul rus al Apărării.

Potrivit relatărilor preliminare, ciate de Visegrad 24, rachete Oreshnik au lovit o instalație strategică subterană de stocare a gazelor din orașul Strii, regiunea Lviv.

Instalația este situată la 66 km de Liov și la 75 km de granița cu Polonia.

Potrivit United24 Media, este vorba despre cel mai mare depozit subteran de gaze din Europa. Acesta are un rol esențial în securitatea energetică a Ucrainei pe timp de iarnă iernii și servește drept centru logistic de gaze pentru țările europene.

Oreșnik, „alun” în rusă, este una dintre cele mai noi arme ale Rusiei, zboară cu o viteză de până la 10 ori mai mare decât cea a sunetului și are rază de acțiune care îi permite să ajungă în toată Europa, a declarat șeful forțelor de rachete ale Rusiei.

Moscova a folosit-o pentru prima dată în noiembrie 2024, într-un atac asupra orașul ucrainean Dnipro, într-un moment în care arma se afla în teste.

Autorităţile din oraşul Lviv, din vestul ţării, au raportat mai multe explozii şi un atac cu rachete balistice asupra unei infrastructuri critice.

Racheta „se deplasa cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, urmând o traiectorie balistică”, se arată într-o declaraţie a Comandamentului Aerian „Vest” din cadrul Forţelor Aeriene ale armatei ucrainene, precizând că tipul rachetei va fi determinat după examinarea componentelor sale.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că, în jurul orei 23:30, pe 8 ianuarie, a fost declarată o alertă de raid aerian la nivel național privind rachete lansate din regiunea Kapustin Iar, care găzduiește sistemele de rachete RS-26 Rubej, pe care se bazează modelul Oreșnik.

Aceste sisteme sunt proiectate pentru a efectua atacuri la distanțe de până la 6.000 de kilometri.

Potrivit analiștilor occidentali, Oreșnik este o versiune modificată a rachetei balistice cu rază medie de acțiune RS-26 Rubej din epoca sovietică, având o rază de acțiune de peste 4.000 de kilometri și capacitatea de a transporta atât rachete hipersonice convenționale, cât și rachete cu capacitate nucleară.

Infrastructura de gaze, afectată în urma atacului

Potrivit primarului orașului Liov, Andri Sadovi,în satul Rudno, regiunea Liov, sistemul automat de siguranță a gazelor s-a declanșat în urma atacului cu rachete.

„Din motive de securitate, furnizarea de gaze a fost suspendată temporar pentru 376 de abonați pe mai multe străzi”, a declarat el.

O verificare a faptelor realizată de Kyiv Post pe 30 decembrie nu a găsit dovezi credibile care să susțină afirmațiile Rusiei conform cărora Ucraina a încercat să-l asasineze pe Putin lansând roiuri de drone asupra reședinței sale personale de lângă Valdai, în regiunea Novgorod.

Oficialii ucraineni, inclusiv președintele Volodimir Zelenski, au respins acuzațiile ca fiind false și au acuzat Kremlinul că a fabricat incidentul pentru a justifica retragerea din negocierile de pace în curs.

Principalele agenții de știri regionale din Novgorod, canalele de Telegram, sistemele de urmărire a apărării aeriene și mass-media independente rusești, precum Astra și Sota, nu au raportat nicio activitate a dronelor sau angajamente de apărare aeriană în regiune în noaptea presupusului atac ucrainean.

Context

Atacul cu rachete Oreșnik are loc la câteva ore după ce Moscova a amenințat că trupele europene care ar fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui posibil acord de pace vor fi considerate „ținte legitime” și după ce Statele Unite au sechestrat miercuri un petrolier sub pavilion rusesc.

Știrile despre atac au sosit la câteva ore după ce Ambasada SUA în Ucraina avertiza că a „primit informații privind un atac aerian potențial semnificativ care ar putea avea loc oricând în următoarele zile”.