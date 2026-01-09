search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia susține că a atacat Ucraina cu rachete Oreșnik drept represalii pentru atacul asupra reședinței lui Putin

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a transmis Ministerul rus al Apărării rus într-un comunicat, potrivit AFP. Potrivit observatorilor ucraineni ai războiului, racheta a fost lansată fără focos, într-un atac mai degrabă psihologic, dar care totuși poate provoca pagube importante.

Atacurile, al căror număr şi obiective exacte nu au fost precizate, au avut loc „ca răspuns la atentatul terorist comis de regimul de la Kiev” împotriva uneia dintre reşedinţele lui Vladimir Putin, pe 29 decembrie, despre care Ucraina afirmă că sunt pură invenție.

„Astăzi, ca răspuns la atacul terorist al regimului de la Kiev asupra reședinței președintelui Federației Ruse din regiunea Novgorod, Forțele Armate Ruse au lansat un atac masiv cu arme ghidate de precizie, terestre și maritime, cu rază lungă de acțiune, inclusiv sistemul de rachete terestre mobile cu rază medie de acțiune Oreșnik”, se arată în comunicat.

„Obiectivele atacului au fost atinse. Facilitățile de producție pentru vehiculele aeriene fără pilot utilizate în atacul terorist, precum și infrastructura energetică care susține complexul militar-industrial al Ucrainei, au fost lovite”, transmite Ministerul rus al Apărării.

Potrivit relatărilor preliminare, ciate de Visegrad 24, rachete Oreshnik au lovit o instalație strategică subterană de stocare a gazelor din orașul Strii, regiunea Lviv.

Instalația este situată la 66 km de Liov și la 75 km de granița cu Polonia.

Potrivit United24 Media, este vorba despre cel mai mare depozit subteran de gaze din Europa. Acesta are un rol esențial în securitatea energetică a Ucrainei pe timp de iarnă iernii și servește drept centru logistic de gaze pentru țările europene.

Oreșnik, „alun” în rusă, este una dintre cele mai noi arme ale Rusiei, zboară cu o viteză de până la 10 ori mai mare decât cea a sunetului și are rază de acțiune care îi permite să ajungă în toată Europa, a declarat șeful forțelor de rachete ale Rusiei.

Moscova a folosit-o pentru prima dată în noiembrie 2024, într-un atac asupra orașul ucrainean Dnipro, într-un moment în care arma se afla în teste.

Autorităţile din oraşul Lviv, din vestul ţării, au raportat mai multe explozii şi un atac cu rachete balistice asupra unei infrastructuri critice.

Racheta „se deplasa cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, urmând o traiectorie balistică”, se arată într-o declaraţie a Comandamentului Aerian „Vest” din cadrul Forţelor Aeriene ale armatei ucrainene, precizând că tipul rachetei va fi determinat după examinarea componentelor sale.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că, în jurul orei 23:30, pe 8 ianuarie, a fost declarată o alertă de raid aerian la nivel național privind rachete lansate din regiunea Kapustin Iar, care găzduiește sistemele de rachete RS-26 Rubej, pe care se bazează modelul Oreșnik.

Aceste sisteme sunt proiectate pentru a efectua atacuri la distanțe de până la 6.000 de kilometri.

Potrivit analiștilor occidentali, Oreșnik este o versiune modificată a rachetei balistice cu rază medie de acțiune RS-26 Rubej din epoca sovietică, având o rază de acțiune de peste 4.000 de kilometri și capacitatea de a transporta atât rachete hipersonice convenționale, cât și rachete cu capacitate nucleară.

Infrastructura de gaze, afectată în urma atacului

Potrivit primarului orașului Liov, Andri Sadovi,în satul Rudno, regiunea Liov, sistemul automat de siguranță a gazelor s-a declanșat în urma atacului cu rachete.

„Din motive de securitate, furnizarea de gaze a fost suspendată temporar pentru 376 de abonați pe mai multe străzi”, a declarat el.

O verificare a faptelor realizată de Kyiv Post pe 30 decembrie nu a găsit dovezi credibile care să susțină afirmațiile Rusiei conform cărora Ucraina a încercat să-l asasineze pe Putin lansând roiuri de drone asupra reședinței sale personale de lângă Valdai, în regiunea Novgorod.

Oficialii ucraineni, inclusiv președintele Volodimir Zelenski, au respins acuzațiile ca fiind false și au acuzat Kremlinul că a fabricat incidentul pentru a justifica retragerea din negocierile de pace în curs. 

Principalele agenții de știri regionale din Novgorod, canalele de Telegram, sistemele de urmărire a apărării aeriene și mass-media independente rusești, precum Astra și Sota, nu au raportat nicio activitate a dronelor sau angajamente de apărare aeriană în regiune în noaptea presupusului atac ucrainean.

Context

Atacul cu rachete Oreșnik are loc la câteva ore după ce Moscova a amenințat că trupele europene care ar fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui posibil acord de pace vor fi considerate „ținte legitime” și după ce Statele Unite au sechestrat miercuri un petrolier sub pavilion rusesc.

Știrile despre atac au sosit la câteva ore după ce Ambasada SUA în Ucraina avertiza că a „primit informații privind un atac aerian potențial semnificativ care ar putea avea loc oricând în următoarele zile”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
digi24.ro
image
Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Când poate trece România la euro? Exemplul Bulgariei și Croației. Câștigă sau pierde țara dacă adoptă moneda unică?
gandul.ro
image
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
mediafax.ro
image
„Nenorocitule!”. Giovanni Becali, la un pas de bătaie cu cel mai bogat om din Spania. Un internațional român, cauza scandalului
fanatik.ro
image
Un bărbat din București s-a trezit cu un impozit de 800.000 de lei pentru un apartament cu trei camere în Colentina. Oficialii dau vina pe oameni că s-au grăbit să plătească
libertatea.ro
image
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
observatornews.ro
image
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
De luna aceasta, se schimbă regulile la analizele medicale. Cine pierde prioritatea
playtech.ro
image
Ce notă a luat, de fapt, Nicolae Stanciu după ce a ratat penalty pe San Siro. Ei au scris despre blestemele lui Rossi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România / Update - Reacția președintelui
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Cum vor SUA să-i cumpere pe locuitorii din Groenlanda. Plăți de până la 100.000 de dolari de persoană pentru separarea de Danemarca
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Profimedia jpg
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cuuum?! Ce face ea în fața ușii??”
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare navă medievală de transport marfă, descoperită de arheologi (© Viking Ship Museum)
Cea mai mare navă medievală de transport marfă, descoperită de arheologi / VIDEO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine