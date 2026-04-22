Zelenski avertizează că negocierile privind războiul din Ucraina sunt blocate de conflictul SUA cu Iran

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri, 22 aprilie, că negocierile privind războiul din Ucraina sunt blocate de conflictul dintre SUA și Iran, precizând că nu „vede posibilitatea unei întâlniri” până când situația nu va fi rezolvată.

Volodimir Zelenski a declarat pentru CNN că reprezintă o „provocare” faptul că aceeaşi echipă de negociatori americani, condusă de trimisul special al SUA, Steve Witkoff, şi de ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, conduce atât discuţiile privind conflictul din Iran, cât şi cele referitoare la Ucraina, scrie News.ro.

Pe scurt, Zelenski spune că, deși SUA sunt concentrate pe conflictul cu Iranul, Ucraina nu trebuie lăsată pe plan secund, subliniind că situația nu poate fi amânată pentru „mai târziu”.

„Ucraina trăieşte deja o tragedie atât de mare, încât trebuie să găsim o modalitate de a gestiona această situaţie în paralel.”

Zelenski a mai declarat pentru CNN că războiul a dus la întreruperea unor livrări de arme esenţiale pentru Ucraina, în special rachete antibalistice, despre care a afirmat că Ucraina nu primeşte suficiente din cauza capacităţii limitate de producţie din SUA.

Cu o zi înainte, liderul de la Kiev a criticat vizitele la Moscova ale emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, afirmând că absența lor la Kiev transmite „lipsă de respect” față de Ucraina.

Președintele Ucrainei a precizat că înțelege dificultățile unei deplasări într-o țară aflată în război, dar a subliniat că numeroși oficiali străini au făcut totuși această călătorie.

Întrebat despre o eventuală vizită a celor doi emisari în capitala ucraineană, Zelenski a afirmat: „Nu avem nevoie de asta, ei da”.