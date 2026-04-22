UE aprobă împrumutul de 90 de miliarde € pentru Ucraina după reluarea fluxului de petrol spre Ungaria și Slovacia

Oficialii ucraineni au anunțat, miercuri, că țara a reluat pomparea petrolului rusesc printr-o conductă către Ungaria și Slovacia. Mișcarea pune capăt lunilor de blocaj privind un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană pentru Kiev.

La scurt timp după anunțul făcut de Kiev, ambasadorii UE reuniți la Bruxelles au dat aprobarea preliminară pentru împrumut, precum și pentru al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, au declarat oficiali. Se așteaptă ca decizia finală să fie adoptată joi, transmite BBC.

Deși finanțarea fusese convenită încă din decembrie anul trecut, premierul Ungariei, Viktor Orbán, a blocat plata în februarie, după ce Ucraina a anunțat că avariile provocate de un atac rusesc au dus la oprirea livrărilor.

Surse guvernamentale și din sectorul petrolier din Ucraina au informat oficialii din Ungaria și Slovacia că pomparea a fost reluată, la câteva ore după ce ambasadorii UE au început discuțiile privind împrumutul.

„Ucraina are cu adevărat nevoie de acest împrumut”

Orbán ceruse reluarea fluxului de petrol înainte de deblocarea fondurilor, iar Ucraina a confirmat că reparațiile au fost finalizate marți. Înfrângerea sa în alegerile de duminică a detensionat situația la nivelul UE, punând capăt celor 16 ani în care a fost prim-ministru. Viitorul lider al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat că va încerca resetarea relațiilor tensionate dintre Budapesta și Bruxelles.

„Ucraina are cu adevărat nevoie de acest împrumut și este, de asemenea, un semnal că Rusia nu poate rezista mai mult decât Ucraina”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, înaintea reuniunii ambasadorilor.

Vicepremierul ucrainean Taras Kachka a descris finanțarea drept „o chestiune de viață și de moarte” pentru Kiev, două treimi din sumă urmând să fie alocate consolidării capacităților de apărare, iar restul pentru sprijin financiar general.

Ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, a declarat că operatorul energetic Ukrtransnaft, care administrează conducta Drujba pe teritoriul Ucrainei, i-a transmis că presurizarea conductei a început miercuri dimineață, iar petrolul ar urma să ajungă în Slovacia joi, pentru prima dată din 27 ianuarie.

Volumul exact al petrolului pompat nu este încă clar, însă o sursă guvernamentală ucraineană a precizat că tranzitul a început la ora 12:35, ora locală (09:35 GMT). Compania energetică ungară Mol a anunțat că se așteaptă ca primele livrări să ajungă cel târziu joi.

Orbán, care asigură interimatul până la începutul lunii viitoare, a declarat în weekend că, odată reluate livrările prin conductă, „nu vom mai sta în calea aprobării împrumutului”.

Înaintea alegerilor disputate din această lună, pe care le-a pierdut, Orbán a acuzat Ucraina că a impus o „blocadă petrolieră” asupra Ungariei și Slovaciei și a susținut că UE ar colabora cu Kievul împotriva sa.

Imagini din satelit au arătat, la acea vreme, pagube semnificative la un rezervor important de petrol din Brody, în vestul Ucrainei, la sfârșitul lunii ianuarie, iar Kievul a avertizat că reparațiile vor dura, precizând că inginerii au fost ținta unor atacuri rusești.

Între timp, Ucraina a vizat, la rândul său, infrastructuri petroliere din Rusia, inclusiv o stație de pompare din regiunea Samara, conectată la conducta Drujba, la începutul acestei săptămâni.

Decizia lui Orbán de a reveni asupra acordului din decembrie privind acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro a stârnit nemulțumirea liderilor UE, care acceptaseră ca Ungaria, Slovacia și Cehia să fie exceptate de la schemă.

Campania anti-Ucraina în alegerile din Ungaria

Liderul ungar, considerat mult timp cel mai apropiat aliat din UE al președintelui rus Vladimir Putin, a făcut din ostilitatea față de Volodimir Zelenski și față de Uniunea Europeană un element central al campaniei sale electorale, încheiată cu eșec. Afișe electorale din Ungaria îl prezentau pe Zelenski alături de Péter Magyar, însoțite de mesajul: „Sunt periculoși!”.

Zelenski a declarat marți seară că a discutat despre deblocarea împrumutului cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, António Costa, care reprezintă cele 27 de state membre.

„Nu mai există motive pentru blocarea acestuia”, a spus Zelenski. „UE a cerut Ucrainei să repare conducta de petrol Drujba, distrusă de Rusia. Am reparat-o. Sperăm ca și UE să își respecte angajamentele asumate.”

Presa ucraineană notează însă că ar putea dura încă câteva săptămâni până când fondurile vor ajunge efectiv la Kiev.