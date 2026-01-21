Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se întâlnesc joi cu Putin la Moscova

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că el și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Moscova pe 22 ianuarie pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin.

„Rușii ne-au invitat să venim, iar asta este o declarație semnificativă din partea lor”, a spus Witkoff într-un interviu acordat Bloomberg TV la Davos, pe 21 ianuarie, în contextul eforturilor conduse de Washington pentru a media pacea între Kiev și Moscova.

Trimisul american a precizat că Trump rămâne „concentrat pe acest acord de pace” și că s-au înregistrat „progrese și mai semnificative” în direcția unui acord.

„Cred că toată lumea este implicată în proces și își dorește să se ajungă la un acord de pace”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat planurile pentru o întâlnire între Putin și Witkoff pe 22 ianuarie, potrivit agenției de stat TASS.

Kremlinul a declarat anterior că este pregătit să-i primească pe Witkoff și Kushner la Moscova pentru a continua discuțiile privind eforturile de pace în Ucraina, deși până acum nu fusese stabilită o dată exactă.

Într-un interviu pentru CNBC, Witkoff a menționat și că speră ca Rusia să se alăture Consiliului pentru Pace al lui Trump, un organism nou creat pentru a supraveghea Gaza și, posibil, și alte regiuni aflate în conflict.

Zeci de țări, inclusiv Rusia, Belarus și Ucraina, au fost invitate să se alăture acestui organism. Până în prezent, puține guverne și-au exprimat interesul, iar atât Moscova, cât și Kievul au declarat că încă analizează propunerea.

La începutul acestei săptămâni, Witkoff s-a întâlnit cu trimisul rus Kirill Dmitriev, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, pentru a discuta despre planul de pace susținut de Washington, cuprinzând 20 de puncte.

Ambii oficiali au descris întâlnirea de două ore drept constructivă. Discuțiile au urmat altor convorbiri purtate în SUA, peste weekend, între oficiali ucraineni și Witkoff împreună cu alți negociatori americani.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski urma să participe, de asemenea, la forumul de la Davos, dar și-a amânat planurile din cauza unei crize energetice tot mai accentuate în Ucraina, provocată de atacurile aeriene rusești, scrie Kyiv Independent.

Kievul a precizat că propunerea de pace, elaborată în urma unor runde de discuții între oficiali ucraineni și occidentali, este „gata în proporție de 90%”, deși unele puncte sensibile, precum soarta regiunii parțial ocupate Donețk și Lugansk, rămân nerezolvate.

Ucraina a respins repetat cererea Moscovei ca trupele ucrainene să se retragă din estul țării, inclusiv din zonele pe care trupele ruse nu au reușit să le ocupe.

Potrivit surselor Bloomberg, Kremlinul a primit la începutul lunii ianuarie un proiect de plan de pace prin intermediul lui Dmitriev, pentru a-l analiza înaintea întâlnirii cu Witkoff și Kushner.

Cei doi trimiși americani s-au mai întâlnit anterior cu Putin și cu principalii săi colaboratori la Moscova, la începutul lunii decembrie, fără a obține un progres semnificativ.

Witkoff a jucat un rol-cheie în eforturile lui Trump de apropiere de Moscova. Mogulul imobiliar transformat în diplomat a fost criticat pentru opiniile sale favorabile pozițiilor Rusiei și pentru o conversație scursă în presă, în care consilia un oficial rus cum să influențeze Casa Albă.