Ucrainenii au lovit un centru de comandă al Flotei ruse a Mării Negre din Sevastopol

Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit mai multe obiective militare rusești importante, printre care un centru de control al traficului naval din Sevastopolul ocupat, în cadrul unor operațiuni desfășurate pe 21 aprilie și în noaptea de 21 spre 22 aprilie, potrivit Statului Major al armatei ucrainene, relatează United24 Media.

Conform sursei citate, una dintre țintele principale a fost instalația de comandă „Strelețki”, responsabilă de coordonarea navelor Flotei ruse din Marea Neagră în Crimeea. Lovitura face parte dintr-o serie mai amplă de atacuri asupra unor obiective considerate strategice de către partea ucraineană.

Astfel, Statul Major General a transmis că forțele ucrainene „au lansat atacuri asupra mai multor obiective importante ale agresorului rus” în cadrul operațiunii.

Operațiunile nu s-au limitat la Crimeea. Forțele ucrainene au vizat totodată mai multe centre de comandă pentru drone din regiunea rusă Kursk, inclusiv în apropierea localităților Koroviakovka și Tyotkino. Un alt obiectiv lovit a fost un centru de control pentru vehicule aeriene fără pilot de tip „Molnia”, situat în apropiere de Dobroliubivka, în regiunea Harkov.

De asemenea, au fost raportate lovituri asupra unui post de comandă al unei unități ruse de lângă localitatea Viazove din regiunea Belgorod, precum și asupra unor puncte de comandă și observație aflate în apropiere de Zatișne, în regiunea Donețk ocupată, respectiv Visoke, în Belgorod. În plus, forțele ucrainene au atacat o concentrare a personalului militar rus în apropierea localității Hrafske din regiunea Donețk.

Armata ucraineană a precizat că evaluarea completă a impactului acestor lovituri este încă în curs, fără a oferi detalii suplimentare privind rezultatele operațiunii.

Aceste acțiuni se înscriu într-un context mai larg al intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii militare ruse din Crimeea ocupată. Anterior, pe 19 martie, drone ucrainene au lovit o instalație asociată apărării antiaeriene ruse din Sevastopol, avariind baza de reparații „Granit”, utilizată pentru mentenanța sistemelor Flotei Mării Negre, potrivit canalului de Telegram Crimean Wind.