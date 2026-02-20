Zelenski anunță progrese pe frontul din sud: „300 de kilometri pătrați eliberați”. Când ar putea Kievul accepta un compromis teritorial

Ucraina susține că a recucerit în ultimele zile aproximativ 300 de kilometri pătrați de teritoriu în sudul țării, în timp ce negocierile de pace cu Rusia rămân blocate din cauza disputei privind Donbasul. Președintele Volodimir Zelenski afirmă că un eventual compromis ar putea fi discutat doar după obținerea unor garanții solide de securitate din partea partenerilor occidentali.

Președintele ucrainean a declarat, într-un interviu acordat AFP, că armata ucraineană a reușit să elibereze zone importante în sud în cadrul contraofensivei aflate încă în desfășurare, relatează Agerpres. „Până acum, 300 km (pătraţi) au fost eliberaţi”, a spus Zelenski, cu puțin timp înainte de împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse, considerată cel mai grav conflict din Europa după Al Doilea Război Mondial.

Potrivit AFP, această informație nu a putut fi confirmată independent. Suprafața menționată ar reprezenta aproximativ o treime din dimensiunea capitalei Kiev.

Negocieri blocate din cauza Donbasului

Discuțiile directe dintre Kiev și Moscova, desfășurate cu mediere americană, sunt în impas din cauza statutului Donbasului, mare bazin industrial din estul Ucrainei, ocupat în mare parte de forțele ruse și pe care autoritățile ucrainene refuză să îl cedeze.

Zelenski a afirmat că presiunile pentru încheierea rapidă a războiului includ și cererea ca Ucraina să renunțe la această regiune. „Americanii, la fel ca ruşii, spun că dacă vreţi ca războiul să se termine mâine, ieşiţi din Donbas”, a declarat el. Liderul ucrainean consideră că Washingtonul exercită mai multă presiune asupra Kievului deoarece acesta se află „într-o poziţie mai dificilă”. În opinia sa, Statele Unite „văd asta ca pe soluţia problemei”, în timp ce pentru Rusia ar reprezenta o modalitate „de a cuceri Donbasul rapid fără a pierde oameni”.

Președintele ucrainean spune că orice discuție despre compromis trebuie să pornească de la asigurări ferme privind securitatea Ucrainei. „Mai întâi garanţii de securitate din partea Washingtonului, apoi putem vorbi despre compromis cu ruşii plecând de la o poziţie mai puternică. Nu contează ce compromis, inclusiv unul teritorial”, a explicat Zelenski.

El a subliniat însă că o eventuală retragere a Ucrainei ar trebui să fie însoțită de o retragere similară a forțelor ruse: „Dacă noi ne retragem 10, 20, 30, 40 km, atunci şi ei să se retragă”.

Miza strategică și costul politic al Donbasului

Autoritățile ucrainene susțin că în Donbas se află numeroase sisteme de apărare care limitează avansul armatei ruse în estul țării. În același timp, o retragere din această regiune ar avea un cost politic și simbolic major, deoarece zeci de mii de soldați ucraineni au murit apărând teritoriul, care rămâne principalul epicentru al luptelor, notează AFP.

Kievul insistă asupra necesității unor garanții de securitate pentru a preveni o nouă invazie rusă, inclusiv prin desfășurarea, după un eventual armistițiu, a unui contingent de trupe europene în apropierea liniei frontului.

De cealaltă parte, Moscova nu a transmis semnale că ar fi pregătită pentru un compromis, după aproape patru ani de război, președintele rus declarând că Rusia își va atinge obiectivele prin forță dacă soluția diplomatică va eșua.