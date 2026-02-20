Biroul Prezidențial al Ucrainei a dezmințit relatările media potrivit cărora președintele Volodimir Zelenski ar fi ordonat pregătirea țării pentru încă trei ani de război după presupusa eșuare a negocierilor de pace cu Rusia, notează The New Voice of Ukraine.

Dmitro Litvin, consilier în comunicare al președintelui, a catalogat informațiile drept „false” și a declarat pentru presă, vineri, că nu a existat niciun fel de discuție și nicio instrucțiune de acest gen: „Nu a existat nicio conversație cu consilierii despre un război de încă trei ani și nicio negativitate legată de negocieri. Este doar un fake prostesc.”

Pe 20 februarie, mai multe canale rusești de Telegram l-au citat pe jurnalistul Boyan Pancevski de la The Wall Street Journal, care ar fi declarat într-un podcast: «Ceea ce mă face cel mai sceptic este întâlnirea personală a lui Zelenski cu cei mai apropiați consilieri ai săi. Acolo, el ar fi spus că negocierile au eșuat și că acum trebuie să elaboreze un plan de război pentru încă trei ani. Toată lumea a fost șocată.»”

Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, a subliniat că titlurile „senzaționale” din presă sunt false, dar a adăugat că strategia Ucrainei trebuie să se bazeze pe pregătirea pentru un conflict de lungă durată.

„Pregătirea statului pentru război și pentru lupta pentru supraviețuirea națiunii este baza păcii. Altfel, nu poate exista pace cu astfel de vecini”, a spus acesta.

Pe 19 februarie, The Wall Street Journal a relatat că discuțiile trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, desfășurate la Geneva, s-au încheiat fără progrese semnificative, la fel ca runde anterioare. Sursele europene citate de WSJ estimează că războiul ar putea continua încă unul până la trei ani, în ciuda declarațiilor optimiste din media diplomatică.

Reuters a transmis că șefii a cinci servicii de informații europene sunt pesimiști în privința șanselor de a ajunge la un acord de pace între Ucraina și Rusia în acest an.

Oleksandr Pivnenko, comandantul Gărzii Naționale a Ucrainei, a declarat pentru BBC că țara poate continua lupta „100%” pentru mai mulți ani: „Ucraina este pregătită să lupte mai mulți ani, dacă va fi necesar.”

Boyan Pancevski este o figură intens criticată în Ucraina pentru unghiurile sale de abordare editorială. El este cunoscut pentru articolele considerate pro-ruse și este inclus în baza de date a resursei non-guvernamentale Myrotvorets pentru „participare la acte de agresiune umanitară împotriva Ucrainei”, „manipularea informațiilor cu relevanță socială” și „răspândirea narativelor propagandei ruse”.