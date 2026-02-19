search
Joi, 19 Februarie 2026
Zelenski îl acuză pe Putin de „tactici de amânare” pentru a bloca negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a exprimat public indignarea față de negocierile repetate cu Rusia, pe care le consideră inutile, în condițiile în care partea rusă continuă să facă revendicări istorice privind presupusul drept de control asupra Ucrainei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. FOTO: Profimedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. FOTO: Profimedia

Într-un interviu online pentru canalul de YouTube a lui Piers Morgan, Zelenski a declarat că nu are nevoie de „toată această prostie istorică” și a acuzat Rusia că folosește tactici de întârziere pentru a amâna rezultatele discuțiilor.

Totodată, președintele ucrainean a cerut, în weekend, Statelor Unite și Europei să impună sancțiuni cetățenilor ruși rezidenți în vest, sugerând că aceștia ar trebui să se întoarcă în Rusia.

Comentând ultima rundă de negocieri de la Geneva, Zelenski a afirmat:

„Până astăzi nu putem spune că rezultatul este suficient. Militarii au discutat anumite probleme serios și substanțial. Chestiunile politice sensibile, posibile compromisuri și întâlnirea necesară a liderilor nu au fost încă abordate suficient.”

În același timp, oficialii americani au susținut că discuțiile au adus „progrese semnificative”, cu angajamente „de a continua lucrul împreună pentru un acord de pace”.

Președintele ucrainean a mai atras atenția asupra unor discuții între Statele Unite, NATO și Rusia, despre care spune că se poartă fără implicarea directă a Ucrainei și a insistat că țara sa nu trebuie să fie exclusă din aceste negocieri.

Rusia a raportat joi că forțele sale au doborât peste 100 de drone ucrainene într-o singură noapte. Unele dintre acestea vizau o rafinărie de petrol în Velikiye Luki, la circa 500 km vest de Moscova, unde a izbucnit un incendiu într-un rezervor de stocare, fără victime raportate printre civili sau personalul rafinăriei, potrivit guvernatorului regional Mikhail Vedernikov.

