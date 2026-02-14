Video Zelenski spune că Putin este „într-o poziție dificilă”: „Nu mai are mult timp”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-o discuție cu POLITICO, în marja Conferinței de Securitate de la München, că omologul său rus, Vladimir Putin, se află „într-o poziție dificilă”, invocând inclusiv temerile acestuia legate de vârstă.

„Nu mai are mult timp”, a declarat vineri Volodimir Zelenski, făcând referire la vârsta lui Vladimir Putin, care a împlinit 73 de ani pe 7 octombrie 2025.

În ultimii ani, speculațiile privind starea de sănătate a liderului de la Kremlin s-au intensificat în mass-media și pe rețelele sociale, fiind vehiculate ipoteze legate de cancer, Parkinson sau alte afecțiuni grave. Totuși, până în prezent, nu există informații oficiale sau verificate care să confirme aceste presupuneri.

„Cred că şi Putin se află într-o poziţie dificilă. Eu pot să vă vorbesc şi să vă strâng mâna, nu mi-e frică şi vreau să schimb lucrurile”, a declarat Volodimir Zelenski, referindu-se la refuzul liderului rus de a acorda interviuri presei occidentale.

Președintele ucrainean a continuat pe un ton ironic, comparându-se direct cu liderul de la Kremlin: „Deci sunt un om liber şi sunt mai tânăr decât Putin”, a adăugat el, stârnind râsete în audiență.

Ulterior, Zelenski, în vârstă de 48 de ani, a adoptat un ton mai serios, dar a păstrat nota ironică în mesajul său: „Nu, nu, credeţi-mă, este important. Nu mai are mult timp, ştiţi. Slavă Domnului, nu mai are mult timp”.

Declarațiile vin într-un context tensionat al războiului din Ucraina și al dezbaterilor internaționale privind viitorul conducerii de la Kremlin și evoluția conflictului din regiune.