Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
Zelenski presează Washingtonul înaintea negocierilor de la Geneva: „Vrem garanții pe 20 de ani”. Discuții cu Rubio, Witkoff şi Kushner

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o serie de discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, înaintea noii runde de negocieri trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia, programate săptămâna viitoare la Geneva, relatează The Guardian.

Zelenski vrea garanții de securitate pentru două decenii pentru Ucraina. FOTO EPA EFE
Zelenski vrea garanții de securitate pentru două decenii pentru Ucraina. FOTO EPA EFE

Într-un mesaj publicat pe X, Zelenski a precizat că discuțiile au vizat evoluțiile recente de după întâlnirile de la Abu Dhabi, subliniind însă că „nu totul poate fi dezvăluit la telefon”.

Liderul ucrainean i-a informat pe reprezentanții americani și despre întrevederea pe care o avusese mai devreme la München cu Marco Rubio, potrivit News.ro, care citează prestigioasa publicație străină.

Preşedintele ucrainean a spus că l-a informat pe Rubio „despre situaţia de pe linia frontului, atacurile ruseşti în curs şi consecinţele atacurilor (ruseşti) asupra sistemului energetic”.

Liderul ucrainean a subliniat că au „discutat în detaliu despre procesul diplomatic şi întâlnirile trilaterale”, inclusiv despre întâlnirea de săptămâna viitoare de la Geneva.

Ucraina cere garanții de securitate pe 20 de ani

Înaintea negocierilor de la Geneva, Zelenski a anunțat că Ucraina vrea garanții de securitate ferme din partea Statelor Unite, valabile cel puțin 20 de ani, pentru a putea semna „cu demnitate” un eventual acord de pace.

Liderul de la Kiev a cerut totodată stabilirea unei date clare pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, unele voci de la Bruxelles indicând anul 2027 ca posibil orizont.

La Conferința de Securitate de la München, Zelenski a afirmat că speră ca discuțiile trilaterale să fie „serioase și utile”, dar a remarcat că uneori are impresia că părțile „vorbesc despre lucruri complet diferite”. Potrivit acestuia, Washingtonul revine frecvent la tema concesiilor, iar acestea sunt discutate „prea des doar în contextul Ucrainei, nu al Rusiei”.

Presiuni americane și tensiuni transatlantice

Frustrarea europeană față de lipsa unor garanții clare din partea SUA rămâne un punct sensibil în relația transatlantică. În discursul său de la München, Marco Rubio a transmis un mesaj de cooperare către Europa, dar a subliniat că oferta americană este condiționată de respectarea unor cerințe privind clima, migrația și tarifele comerciale.

Rubio a afirmat că „Europa și SUA își aparțin”, însă a avertizat că Washingtonul este pregătit să acționeze singur dacă nu sunt îndeplinite condițiile impuse de administrația Trump.

Volodimir Zelenski a dezvăluit că SUA au sugerat că o retragere ucraineană din Donbas ar putea accelera obținerea păcii, idee respinsă categoric de Kiev pe motiv că regiunea este locuită de cetățeni ucraineni.

Liderul de la Kiev a mai spus că Washingtonul a propus o garanție de securitate pe 15 ani, insuficientă în opinia Ucrainei, care cere un acord de minimum 20 de ani, fără ambiguități juridice și cu prevederi clare privind sprijinul militar american în cazul unui nou conflict.

Zelenski a criticat lipsa Europei din procesul de negociere, considerând acest lucru „o mare greșeală”, opinie împărtășită și de ministrul chinez de externe Wang Yi.

Președintele ucrainean a mai spus că schimbarea șefului delegației ruse ridică semne de întrebare, sugerând că Moscova ar putea încerca să tragă de timp.

Războiul ar putea continua încă doi ani

Potrivit unor lideri europeni citați în marja conferinței, Vladimir Putin nu pare epuizat militar sau economic, iar conflictul ar putea continua cel puțin încă doi ani. Zelenski a declarat că obiectivul Ucrainei este de a crește presiunea militară asupra Rusiei, vizând până la 50.000 de soldați ruși uciși sau răniți grav lunar.

Zelenski a lansat și un atac dur la adresa regimului iranian, acuzând Teheranul că alimentează războiul prin furnizarea dronelor Shahed folosite de Rusia. În timp ce la München aveau loc proteste masive împotriva regimului iranian, Zelenski a afirmat că „regimurilor precum cel din Iran nu trebuie să li se acorde timp”, deoarece „atunci când au timp, ucid și mai mult”.

Europa

