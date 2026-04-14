Zelenski anunţă o premieră pentru Ucraina: capturarea unei poziţii inamice exclusiv cu sisteme robotice terestre și drone

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat public evoluțiile privind utilizarea sistemelor robotice dezvoltate de armata ucraineană, susținând că, pentru prima dată de la începutul războiului, o poziție inamică a fost capturată integral cu ajutorul platformelor fără pilot.

Potrivit liderului de la Kiev, operațiunea a fost realizată exclusiv cu sisteme robotice terestre și drone, fără participarea infanteriei și fără pierderi în rândul forțelor ucrainene. El a descris momentul drept o etapă importantă în transformarea modului în care este purtat războiul, cu o utilizare tot mai extinsă a tehnologiei autonome pe linia frontului.

„Viitorul este deja pe linia frontului – iar Ucraina îl construiește. Acestea sunt sistemele noastre robotice terestre. Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost cucerită exclusiv de platforme fără pilot – sisteme terestre și drone. Ocupanții s-au predat, iar operațiunea a fost realizată fără infanterie și fără pierderi de partea noastră.

Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia și celelalte sisteme noastre robotice terestre au efectuat deja peste 22.000 de misiuni pe front în doar trei luni. Cu alte cuvinte, peste 22.000 de vieți au fost salvate, deoarece un robot a intrat în cele mai periculoase zone în locul unui soldat. Este vorba despre tehnologie de vârf pusă în slujba celei mai importante valori – viața umană”, a transmis Volodimir Zelenski pe platforma X.

Declarația lui vine în contextul în care Ucraina a intensificat în ultima vreme utilizarea dronelor și a sistemelor autonome în operațiunile militare, ca parte a eforturilor de reducere a pierderilor umane și de creștere a eficienței pe câmpul de luptă.