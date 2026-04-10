Video Avertismentul lui Zelenski dacă SUA se retrag din NATO. Ce țări ar trebui să intre în UE pentru rezolvarea situației

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, 9 aprilie, că, în cazul în care SUA iau în calcul în mod serios retragerea din NATO, atunci securitatea Europei va depinde exclusiv de Uniunea Europeană.

Zelenski a precizat în podcastul The Rest is Politics că UE se află într-o situație în care are nevoie de mai multe state membre, scrie Censor.NET.

„Regatul Unit, Ucraina, Turcia și Norvegia. Sunt patru țări puternice care fac parte din Europa. Împreună, forțele armate ale Regatului Unit, Ucrainei și Turciei sunt mai puternice decât cele ale Rusiei. Fără Ucraina și Turcia, Europa nu poate egala Rusia”, a declarat președintele.

Potrivit acestuia, cu aceste patru țări, Europa ar putea controla mările, securiza spațiul aerian și dispune de cele mai mari forțe terestre. Președintele a subliniat că nu este vorba despre o ofensivă, ci despre securitate.

„La urma urmei, dacă Rusia decide să aibă o armată de 2,5 milioane de oameni până în 2030, Europa trebuie să se gândească la securitate și la modul în care își poate păstra independența. Regatul Unit a fost cândva membru al Uniunii Europene.

Există îngrijorări legate de agricultură în cazul Turciei. Dar toate acestea pot fi gestionate dacă economia este cu adevărat puternică. Totuși, securitatea este pe primul loc, iar economia pe al doilea. Nu invers”, a adăugat el.

Propunerea lui Zelenski vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a declarat că ia serios în calcul retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații nu au susținut acțiunea militară americană împotriva Iranului.

„Oh, da, aș spune că este dincolo de reconsiderare”, a declarat Trump, întrebat dacă și-ar mai putea schimba poziția privind apartenența SUA la alianță după conflict.

„Nu am fost niciodată convins de NATO. Am știut mereu că este un tigru de hârtie, iar (președintele Rusiei) Vladimir Putin știe și el asta, de altfel.”