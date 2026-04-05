Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ucraina, gata să intervină pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Zelenski: „Nimeni nu ne-a cerut să ajutăm”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz, însă până în prezent aliații nu i-au cerut acest lucru, deși au solicitat expertiză tehnică. 

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să ajute la deblocarea Strâmtorii Ormuz FOTO: EPA EFE

Zelenski a subliniat că Ucraina are o experiență importantă în protejarea rutelor maritime, dobândită în contextul conflictului din Marea Neagră. Potrivit acestuia, situații similare au fost deja gestionate cu succes de autoritățile de la Kiev.

„Am paralizat Flota Rusă din Marea Neagră și i-am îndepărtat de coridor. Apoi am organizat convoaie pentru navele civile folosind drone maritime pentru a contracara elicopterele rusești și alte arme ofensive”, a explicat liderul ucrainean într-un interviu acordat agenției AP, potrivit RBC Ukraine.

El a precizat că, în prezent, coridorul alimentar funcționează și se află sub control ucrainean. „Putem împărtăși această expertiză cu alte țări, dar nimeni nu ne-a cerut să venim să ajutăm în cazul Strâmtorii Ormuz. Partenerii ne-au cerut doar să împărtășim expertiza noastră”, a adăugat Zelenski.

Criză în Strâmtoarea Ormuz

Tensiunile din regiune au escaladat după ce Iran a blocat Strâmtoarea Ormuz în urma unor atacuri comune ale Statele Unite și Israel. Decizia a generat o criză petrolieră globală și a dus la creșterea prețurilor la combustibil.

Ulterior, autoritățile de la Teheran au anunțat că permit tranzitul doar navelor aparținând statelor considerate neostile. Săptămâna trecută, Iranul a autorizat trecerea a 20 de nave sub pavilion pakistanez.

Mesaje dure și amenințări

Președintele american Donald Trump a făcut apel la aliații NATO să sprijine deblocarea strâmtorii, însă fără succes, reacție care a stârnit nemulțumirea acestuia și noi declarații privind o posibilă retragere din alianță.

Duminică, Trump a reluat ultimatumul adresat Teheranului, cerând redeschiderea rutei maritime până marți. „Deschideţi naibii Strâmtoarea, ticăloşi nebuni, sau veţi trăi în iad - O să vedeți voi! Slavă lui Allah”, a scris acesta pe rețeaua sa Truth Social.

El a continuat într-un ton alarmant: „Marţi va fi Ziua Centralei Electrice şi Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va fi nimic asemănător!!!”.

Potrivit relatărilor Al Jazeera, oficialii iranieni susțin că sunt pregătiți pentru orice scenariu și că unele dintre amenințările invocate de Trump s-au concretizat deja prin atacuri asupra infrastructurii energetice. Teheranul afirmă că are capacitatea de a riposta și avertizează că ar putea lovi obiective similare din regiune, în special în Israel.

În acest context tensionat, Iranul insistă că își poate apăra teritoriul și că rămâne capabil să răspundă ferm oricărei agresiuni.

