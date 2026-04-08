Miercuri, 8 Aprilie 2026
Adevărul
Campanie inedită a ucrainenilor: Cum au reușit să distrugă un pod cu ajutorul dronelor

Război în Ucraina
Forțele ucrainene au desfășurat o operațiune inovatoare cu drone, în scopul de a distruge un pod strategic controlat de trupele ruse peste fluviul Nipru, într-o campanie despre care oficialii spun că ar putea modela viitorul războiului, relatează The Telegraph.

Pod peste Dnipro distrus cu ajutorul dronelor FOTO via the Sun
Misiunea, care a avut loc la începutul anului trecut, dar a fost dezvăluită abia acum, a presupus o campanie de două luni folosind drone britanice de transport greu Malloy T-150. Podul, care traversa o ramificație a Niprului numită Konka, reprezenta o rută esențială de aprovizionare pentru forțele ruse ce lansau atacuri asupra orașului Herson, aflat sub control ucrainean.

În ciuda tentativelor repetate de a-l distruge cu lovituri aeriene și rachete HIMARS furnizate de SUA, forțele ucrainene nu au reușit să-l doboare. Sarcina a fost în cele din urmă încredințată Regimentului 426 de Sisteme Fără Pilot al corpului de infanterie marină ucrainean, o unitate cunoscută pentru inovațiile sale pe câmpul de luptă.

„Podurile sunt relativ ușor de distrus pe dedesubt”, a declarat colonelul Oleksii Bulakhov, comandantul regimentului. „Dar sunt proiectate astfel încât să fie extrem de rezistente din exterior.”

Provocarea a fost transmisă echipei de cercetare și dezvoltare a regimentului, condusă de un locotenent cu indicativul „Jurnalist”. Astfel de echipe au devenit esențiale în efortul de război al Ucrainei, adaptând rapid tehnologia în funcție de evoluțiile rapide de pe front.

Momentul hotărâtor a venit atunci când un soldat rus a dezvăluit fără să vrea vulnerabilitățile podului, postând pe Instagram o fotografie făcută sub structura acestuia. Folosind această informație, echipa ucraineană a venit cu o nouă abordare.

Drona Malloy T-150 - folosită inițial ca platformă logistică și proiectată drept „motocicletă zburătoare” pentru  - a fost adaptată pentru câmpul de luptă. Inginerii au echipat-o cu o încărcătură explozivă de 50 kg, care putea fi coborâtă cu un cablu în punctele cele mai vulnerabile ale podului.

„Asta facem noi”, a spus Journalist. „Luăm tehnologia existentă și o împingem la limită.”

Pe parcursul a 60 de zile, unitatea a efectuat 30 de misiuni, livrând în total 1,5 tone de explozibil. Daunele cumulative au compromis structura podului, permițând ca o lovitură finală cu rachetă să-l doboare.

Deși forțele ruse controlează în continuare insulele de pe Nipru, distrugerea podului le-a afectat semnificativ logistica. Aprovizionarea trebuie acum realizată cu ajutorul bărcilor, o metodă mai lentă și mai expusă.

„Este o modalitate mult mai lentă și bărcile sunt ușor de lovit”, a explicat Jurnalist.

Succesul operațiunii s-a bazat atât pe ingeniozitatea ucraineană, cât și pe avantajele tehnice ale dronei. T-150 are un motor electric fără semnătură termică, protecție împotriva bruiajului GPS și un nivel redus de zgomot, ceea ce o face dificil de detectat, mai ales în zonele mlăștinoase bătute de vânt ale Niprului.

Ministerul britanic al Apărării și compania BAE Systems nu au comentat operațiunea, însă astfel de misiuni sunt considerate teste valoroase în condiții reale pentru tehnologiile militare occidentale.

„Producătorii occidentali aduc dronele, iar noi le testăm în luptă”, a subliniat Jurnalist. „Asta reduce timpul de feedback și accelerează inovația. Noi venim cu ideile, ei aduc finanțarea și componentele care ne lipsesc.”

Companiile occidentale își testează tehnologiile pe câmpul de luptă

Totuși, operațiunea a scos la iveală și îngrijorări legate de competitivitatea industriei de apărare britanice. Oficialii ucraineni avertizează că firmele britanice riscă să rămână în urma unor rivali europeni mai agili.

Companii precum Quantum Systems din Germania și Tekever din Portugalia au devenit furnizori importanți de drone de recunoaștere și interceptare. Un ofițer ucrainean cu indicativul „Ram” a lăudat drona Vector a companiei Quantum și capacitatea acesteia de a răspunde rapid.

„Quantum a înțeles foarte repede că trebuie să fie aici”, a spus el. „Își observă produsele în acțiune și reacționează rapid. Companiile britanice sunt mai lente.”

Potrivit lui Andriy Dovbenko, fondatorul UK-Ukraine TechExchange, problema reflectă dificultăți structurale mai profunde.

„Mi se pare bizar că nicio companie britanică nu a reușit să egaleze la scară ceea ce au făcut Quantum sau Tekever”, a spus el. „Ambele au echipe mari în Ucraina, oameni care știu cum să lucreze cu armata. Companiile britanice nu au.

„Dacă trimiți un reprezentant într-o brigadă unde nimeni nu vorbește engleza, nu vei clădi aceleași relații.”

Pe măsură ce conflictul evoluează, la fel se întâmplă și cu tehnologia. Malloy T-150, cu o rază de acțiune de mai puțin de șase kilometri, ar putea întâmpina dificultăți în spațiul aerian saturat de drone, tot mai contestat.

„Dar mai avem și alți ași în mânecă”, a adăugat Jurnalist, zâmbind cu subînțeles.

