Activele rusești din Franța provoacă tensiuni în UE. Parisul refuză să explice unde sunt cele 18 miliarde de euro pe care le gestionează

Franța se află în centrul unei controverse majore în UE, fiind acuzată că ascunde detalii despre cele 18 miliarde de euro din activele rusești înghețate pe teritoriul său, în timp ce se opune planului european de finanțare a Ucrainei prin garantarea unui împrumut cu aceste fonduri.

Franța este supusă unor presiuni politice tot mai intense din partea partenerilor europeni, care cer Parisului să contribuie la susținerea financiară a Ucrainei prin folosirea celor aproape 18 miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate în băncile sale private.

Asta în timp ce, de mai bine de doi ani, autoritățile franceze refuză să dezvăluie numele instituțiilor bancare în care sunt blocate aceste fonduri, invocând „confidențialitatea clienților”, scrie Financial Times.

În total, statele europene au imobilizat în 2022, după declanșarea războiului din Ucraina, aproximativ 210 miliarde de euro din active ale Băncii Centrale a Rusiei.

Cea mai mare parte se află în Belgia, unde sunt blocate 192 de miliarde de euro, majoritatea gestionate de Euroclear. Franța ocupă locul al doilea, cu aproape 18 miliarde de euro, în timp ce restul sumelor sunt relativ reduse: Germania (200 milioane), Cipru (sub 100 milioane), Suedia și Luxemburg (aproximativ 10.000 de euro fiecare).

În timp ce Parisul invocă, din nou, confidențialitatea relației bancă-client, refuzul Franței de a indica ce instituții dețin fondurile statului rus și de a explica modul în care este administrată dobânda acumulată a creat nemulțumire în rândul altor guverne europene şi suspiciuni privind transparența.

Controversa a reizbucnit în contextul în care Comisia Europeană promovează un nou plan de finanțare pentru Ucraina, un mecanism de tip „împrumut contra reparații”, garantat cu activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei, prin care liderii UE solicită ca garanția să fie extinsă la întregul volum de active înghețate în Europa, nu doar la cele 185 de miliarde de euro administrate de Euroclear.

Belgia, care s-a opus la început planului, susține că instituția din Bruxelles a fost vizată disproporționat până acum, ceea ce ar expune țara unor riscuri sporite de represalii din partea Rusiei.

Activele din Franța, „invizibile” în sistemul bancar european

Cele aproape 18 miliarde de euro blocate în Franța reprezintă cea mai mare sumă la nivel european după portofoliul administrat de Euroclear, însă nimeni nu ştie unde se află, concret, această sumă, deoarece Parisul nu a divulgat numele băncilor, în timp ce Euroclear a fost obligată să o facă.

„Relațiile dintre băncile comerciale, băncile centrale și rezervele valutare sunt probabil cel mai netransparent sector al pieței financiare globale. Nimeni nu vrea să dezvăluie lumii unde își ține banii”, a explicat Nicolas Veron, analist la think-tank-ul Bruegel.

Unde ar putea fi banii

Potrivit Financial Times, activele rusești din Franța s-ar afla în principal la BNP Paribas, cea mai mare bancă franceză, însă nu se știe cu exactitate câte instituții sunt implicate. Băncile franceze - BNP, Crédit Agricole, Société Générale, BPCE - precum și bănci belgiene precum BNP Paribas Fortis, KBC și Belfius au refuzat toate să comenteze.

O parte din reprezentanţii Comisiei Europene susțin că dezvăluirea detaliilor ar putea afecta piețele financiare.

„Este o informație sensibilă, echivalentă cu faptul că medicii ar discuta în public dosare medicale”, a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Olof Gill.

Problema dobânzilor

Euroclear a acumulat profituri semnificative din titlurile rusești înghețate: 5,4 miliarde de euro în 2023, respectiv 2,4 miliarde de euro în primele șase luni ale acestui an.

Aceste sume, considerate „profituri neprevăzute”, sunt deja folosite drept garanție pentru un împrumut de 50 de miliarde de dolari destinat Ucrainei.

Situația este diferită în cazul băncilor comerciale, care ar putea avea obligația contractuală de a plăti dobânzi către Rusia din depozitele în numerar, termenii variind de la o instituție la alta.

„Depozitarii centrali nu datorează dobândă Rusiei. Aceasta este probabil diferența majoră față de rezervele deținute în băncile comerciale”, a explicat Olof Gill, purtătorul de cuvânt al CE.

Liderii UE urmează să discute planul de împrumut într-un summit programat peste două săptămâni, într-un context în care presiunile asupra Parisului cresc, iar dezbaterea privind modul de utilizare a activelor rusești devine tot mai aprinsă.