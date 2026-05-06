Analiză SUA consideră că Ucraina nu va rezista nici măcar două zile fără ajutor internațional

Oficialii de la Washington și partenerii europeni evaluează cu prudență capacitatea Kievului de a rezista în lipsa asistenței americane, în contextul în care noile priorități globale ale SUA pun sub presiune livrările de armament.

Potrivit unei analize publicate de Foreign Policy, Ucraina și aliații săi europeni monitorizează cu îngrijorare modul în care conflictul din Iran ar putea afecta fluxul de ajutor militar american. Miza principală o reprezintă rachetele pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, vitale pentru interceptarea rachetelor balistice rusești.

„Totul va depinde de evoluția situației din jurul Iranului”, a declarat un diplomat european sub protecția anonimatului.

Schimbarea de paradigmă: De la donații la vânzări prin programul PURL

Din iulie 2025, sub administrația președintelui Donald Trump, politica SUA s-a schimbat: livrările gratuite de rachete Patriot au fost înlocuite cu un mecanism comercial intitulat Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Prin acesta, Washingtonul vinde rachete statelor NATO, care le transferă ulterior Ucrainei.

Cu toate acestea, sistemul se dovedește insuficient. Președintele Volodimir Zelenski a semnalat în repetate rânduri penuria de interceptoare. În timp ce nevoile Ucrainei sunt estimate la 2.000 de rachete pe an, Kievul a primit doar 600 în ultimii patru ani. Mai mult, experții de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) avertizează că rata de succes a interceptărilor a scăzut la 25%, pe măsură ce Rusia și-a adaptat tacticile de atac.

Factorul iranian și stocurile critice ale Pentagonului

De la declanșarea conflictului cu Iranul la sfârșitul lunii februarie, SUA au consumat aproape jumătate din stocul lor de rachete Patriot (aproximativ 2.330 de unități) pentru propria apărare. Această presiune asupra inventarului american este dublată de necesitatea menținerii unor rezerve strategice pentru alte regiuni, precum Taiwanul.

Extinderea producției nu reprezintă o soluție imediată. Fabricarea unei rachete din generația PAC-3 MSE durează circa 42 de luni, iar ritmul de producție al SUA este sub 200 de unități anual.

Presiuni politice și semnale de la Casa Albă

Mesajele venite de la vârful administrației americane sunt mixte. Vicepreședintele J.D. Vance a declarat recent că suspendarea ajutorului militar pentru Ucraina a fost unul dintre pașii de care Casa Albă este „cea mai mândră”.

Există temeri că președintele Trump ar putea folosi programul PURL ca pârghie de negociere, condiționând sprijinul pentru Ucraina de implicarea Europei în securizarea Strâmtorii Ormuz. Totuși, analiștii observă că liderul de la Casa Albă pare să aprecieze faptul că europenii plătesc acum pentru armamentul american destinat Kievului.

Alternativele europene și reziliența Kievului

Ucraina încearcă să își dezvolte propriul sistem antirachetă, însă acesta nu va fi operațional înainte de sfârșitul anului 2027. Alternativa europeană, sistemul SAMP/T, se confruntă cu aceleași limitări de producție, fabricând sub 300 de rachete pe an.

În ciuda previziunilor pesimiste ale unor oficiali americani, care susțin că Ucraina nu ar rezista mai mult de două zile fără sprijin extern, diplomații europeni subliniază reziliența dovedită a Kievului. „Uneori, oficialii văd Ucraina ca pe un stat care s-ar prăbuși imediat, dar Ucraina a demonstrat constant — pe câmpul de luptă și în politică — că este o forță care trebuie luată în calcul”, a subliniat un diplomat dintr-o țară participantă la programul PURL.

Deși Pentagonul a deblocat recent 400 de milioane de dolari pentru contracte de armament destinate Ucrainei, termenele de livrare rămân, pentru moment, incerte.