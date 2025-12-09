Washington propune Varșoviei un „mega-transfer” militar la preț simbolic de 1 dolar

Polonia ia în considerare achiziționarea a aproximativ 250 de vehicule blindate Stryker, oferite de Statele Unite pentru suma simbolică de 1 dolar, în contextul celei mai ample extinderi a armatei poloneze din ultimele decenii, scrie scrie Kyiv Post.

Oferta survine pe fondul reorganizării și reducerii prezenței militare americane în Europa, proces care eliberează sute de vehicule Stryker ce ar putea fi transferate aliaților. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat săptămâna trecută că Washingtonul a propus predarea vehiculelor direct Poloniei, în locul repatrierii lor către SUA.

Programul american Excess Defense Articles (EDA) permite transferul de echipamente militare excedentare către parteneri, la costuri minime sau chiar gratuit. Potrivit agenției poloneze de presă PAP, ministerul analizează în prezent propunerea și a dispus evaluarea stării tehnice a vehiculelor, precum și a utilității lor în pregătire și operațiuni.

Oficiali citați de PAP au subliniat că planul nu va afecta proiectele actuale de achiziție. Transferul rapid al Strykerelor ar putea contribui la suplimentarea parcului de echipamente la un cost semnificativ mai redus decât achizițiile noi.

Ce oferă Stryker?

Vehiculele blindate Stryker, cu opt roți, pot transporta o echipaj de două persoane și nouă soldați. Ele sunt utilizate de două decenii de armata americană în zone precum Irak și Afganistan, fiind apreciate pentru mobilitate, design modular și capacitatea de a fi desfășurate rapid pe distanțe mari, inclusiv prin transport aerian cu aeronave C-130.

Câteva sute de astfel de vehicule au fost furnizate și forțelor ucrainene după declanșarea invaziei ruse în 2022, fiind folosite pentru transport, recunoaștere și evacuarea răniților în zone de conflict intens.

Vehiculele Stryker sunt produse în numeroase variante, iar deocamdată nu este clar care dintre acestea ar urma să fie oferite Poloniei.

Extinderea armatei poloneze continuă

Informațiile privind posibila achiziție au stârnit controverse în rândul analiștilor militari polonezi, care avertizează că introducerea Strykerelor — similare ca capacități cu vehiculele poloneze KTO Rosomak — ar putea afecta dezvoltarea industriei locale de apărare.

Totuși, planurile de înființare a două noi divizii în cadrul Forțelor Armate Poloneze, ambele incluzând brigăzi motorizate, au generat o cerere de vehicule de luptă pe care producția internă nu o poate acoperi în prezent.

Într-un interviu acordat Radioului Public Polonez, Kosiniak-Kamysz a apreciat oferta americană drept un semn de încredere din partea unui aliat apropiat. „Armata poloneză continuă să crească, sunt formate noi unități, iar numărul militarilor se mărește — ceea ce înseamnă o cerere tot mai mare de echipamente și armament”, a spus el.

Pe fondul intensificării riscurilor de securitate generate de Rusia, după invazia pe scară largă din 2022, Polonia — vecină cu exclava rusă Kaliningrad — a demarat unul dintre cele mai rapide programe de consolidare militară din Europa. Varșovia rămâne statul membru NATO cu cele mai mari cheltuieli de apărare raportate la PIB, caracteristică ce i-a atras constant aprecieri din partea Washingtonului.