Duminică, 30 Noiembrie 2025
Război în Ucraina

Polonia, gata să lanseze rachete Patriot pentru doborârea unor avioane rusești. Au fost activate unitățile germane pentru operarea sistemelor

Război în Ucraina
Publicat:

După detectarea unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei, vineri, 30 noiembrie, au fost activate unități ale forțelor armate germane, prezente în Polonia, pentru a opera sistemele Patriot.

Sistemul Patriot/FOTO: Profimedia
Sistemul Patriot/FOTO: Profimedia

Potrivit ediţiei de duminică a ziarului Bild, avioane de vânătoare ruseşti model MiG-31 au zburat vineri în direcţia Poloniei şi au provocat reacţia apărării aeriene poloneze şi a militarilor germani care operează sisteme Patriot pe teritoriul acestei ţări, scrie Agerpres.

„Armata poloneză şi forţele NATO staţionate acolo au reacţionat rapid şi au pus sistemele de apărare aeriană Patriot în stare de alertă”, a menţionat Bild.

Sistemele ar fi putut lansa imediat rachete pentru a doborî obiectele zburătoare inamice”, a adăugat ziarul citat.

Germania are două sisteme Patriot operaţionale pe aerodromul din Rzeszów, în sud-estul Poloniei, în apropiere de graniţa Poloniei cu Ucraina.

În octombrie, două avioane militare rusești au pătruns în spațiul aerian al Lituaniei pentru aproximativ 18 secunde, a anunțat armata lituaniană.

Potrivit informațiilor oficiale, este vorba despre un avion de vânătoare Sukhoi Su-30 și un avion-cisternă Iliushin Il-78, care ar fi participat la o misiune de antrenament pentru realimentare în zbor.

Prim-ministrul Lituaniei, Inga Ruginiene, a condamnat incidentul:

„Acest incident demonstrează încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist, sfidând dreptul internaţional şi securitatea ţărilor vecine”, a transmis șefa guvernului într-un mesaj publicat pe Facebook.

„Lituania este în siguranţă. Împreună cu aliaţii noştri, suntem vigilenţi și vom apăra fiecare centimetru al ţării noastre”, a dat ea asigurări.

Europa

