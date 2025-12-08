Postarea lui Tusk care a aprins X-ul: mesaj direct către Washington, devenit viral în mai puțin de o zi

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ales să le vorbească „prietenilor americani” într-un moment în care relația dintre Europa și Statele Unite se află sub tot mai multe semne de întrebare. Mesajul lui, scurt și fără menajamente, a depășit în vizualizări chiar și postările lui Elon Musk, proprietarul platformei X – o ironie pe care mulți utilizatori n-au ratat-o.

„Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru, nu o problemă. Iar dușmanii noștri sunt comuni”, a scris Tusk pe 6 decembrie. O frază în care premierul polonez condensează ceea ce în diplomația transatlantică se discută, cu jumătate de gură, de luni bune.

Tusk a mai punctat că acest lucru a fost adevărat „cel puțin în ultimii 80 de ani” și că menținerea unității este „singura strategie rațională pentru securitatea noastră comună”.

Mesajul final – „dacă, desigur, nu s-a schimbat nimic” – a fost interpretat de analiști drept o aluzie directă la noua abordare americană față de Europa.

În momentul redactării articolului, postarea depășise 36,8 milioane de afișări, însă reacțiile au rămas relativ modeste: aproximativ 65.000 de aprecieri. Un raport care arată că subiectul aprinde algoritmul și atenția, dar nu neapărat simpatia.

Record global pentru un mesaj politic

Colectivul european de analiză Res Futura a anunțat pe 7 decembrie că mesajul lui Tusk a fost, în ultimele 24 de ore, cel mai vizualizat post din lume la categoria social-politică.

Și nu oricare post: cel al premierului polonez i-a depășit pe Musk și pe Viktor Orbán, obișnuiți ai clasamentelor virale.

Reacțiile vin pe fondul unor schimburi tot mai acide între oficialii polonezi și Elon Musk. Cu doar o zi înainte, ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, îi transmisese miliardarului că poate merge „pe Marte, unde nu există cenzură pentru saluturile naziste” – o replică la una dintre declarațiile controversate ale lui Musk.

În același timp, în spațiul public i s-a amintit lui Musk că pe 8 decembrie se împlinesc 23 de ani de la momentul în care SpaceX a devenit prima companie privată ce a lansat, plasat pe orbită și readus pe Pământ o navă spațială – o reușită incontestabilă, dar care nu îl protejează de critici.

Mesajul lui Tusk nu a devenit viral întâmplător: el vine într-o perioadă în care tot mai mulți lideri europeni încearcă să reamintească Statelor Unite că alianța transatlantică nu este doar o obligație istorică, ci și un calcul rece de securitate. Iar viralizarea unui asemenea mesaj arată, în sine, cât de tensionată a devenit discuția.