Von der Leyen cere sancțiuni imediate după incursiunea periculoasă a avioanelor rusești în Estonia

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut vineri aprobarea rapidă a unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat de avioane militare rusești. Șefa guvernului estonian, Kaja Kallas, avertizează că este vorba despre o provocare extrem de periculoasă.

Comentând incidentul, Ursula von der Leyen a subliniat solidaritatea Uniunii Europene cu Estonia și necesitatea unei reacții ferme. „Europa este alături de Estonia în faţa ultimei încălcări a spaţiului nostru aerian de către Rusia. Vom răspunde cu fermitate la fiecare provocare, investind în același timp într-un flanc estic mai puternic. Pe măsură ce ameninţările se intensifică, la fel se va întâmpla şi cu presiunea noastră. Fac apel la liderii UE să aprobe rapid cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni”, a declarat Von der Leyen.

Kaja Kallas: o provocare extrem de periculoasă

Șefa guvernului estonian, Kaja Kallas, a reacționat pe X după incidentul în care trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. „Încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către avioane militare ruseşti reprezintă o provocare extrem de periculoasă. Este a treia încălcare de acest gen a spaţiului aerian al UE în ultimele zile şi agravează şi mai mult tensiunile din regiune. UE este pe deplin solidară cu Estonia. Sunt în contact strâns cu guvernul estonian. Vom continua să sprijinim statele membre în consolidarea apărării lor cu resurse europene. Putin testează determinarea Occidentului. Nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune”.

Avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei

Trei avioane de vânătoare rusești au pătruns fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, unde au rămas vreme de 12 minute, potrivit guvernului estonian. Este a treia incursiune rusească în spațiul aerian NATO în două săptămâni, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României, acțiuni condamnate de NATO.

Ministrul de externe estonian, Margus Tsakhna, a precizat că Rusia a încălcat deja spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, „dar incursiunea de astăzi, care a implicat intrarea în spațiul aerian a trei avioane de vânătoare, este o acțiune de o îndrăzneală fără precedent”. El a subliniat că „testarea din ce în ce mai extinsă a frontierelor de către Rusia și agresivitatea crescândă trebuie întâmpinate cu o creștere rapidă a presiunii politice și economice”.