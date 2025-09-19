search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Pachetul 19 de sancțiuni împotriva Rusiei. UE vizează entități chineze și flota petrolieră fantomă

Publicat:

Comisia Europeană a vizat mai multe entități chineze într-un nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat vineri președinta Ursula von der Leyen.

Uniunea Europeană lovește Rusia cu noi sancțiuni FOTO Shutterstock
Uniunea Europeană lovește Rusia cu noi sancțiuni FOTO Shutterstock

„Țintim rafinării, comercianți de petrol și companii petrochimice din țări terțe, inclusiv din China”, a declarat von der Leyen într-o conferință de presă, în cadrul unei mișcări diplomatice a UE menite să-i arate deschidere președintelui american Donald Trump, prin presiuni asupra Beijingului, transmite Politico.

„Adăugăm mai multe substanțe chimice, componente metalice, săruri și minereuri la interdicțiile noastre de export și înăsprim controalele asupra exporturilor pentru entități din Rusia, precum și din China și India”, a adăugat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, într-o postare pe rețelele sociale.

Pachetul —  cel de-al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include un plafon de 47,60 dolari pe baril pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7.

UE accelerează restricțiile energetice

Este de așteptat ca UE să accelereze și interdicția propusă asupra gazului natural lichefiat (GNL) rusesc cu un an, până la sfârșitul lui 2026.

„Rusia a arătat pe deplin disprețul său față de diplomație și dreptul internațional”, a spus von der Leyen, amintind de atacul asupra birourilor UE de la Kiev de luna trecută și de încălcarea spațiului aerian al Poloniei și României de către drone. „Ca răspuns, Europa își intensifică presiunea.”

Pachetul trebuie acum aprobat de toate cele 27 de state membre ale UE în următoarele săptămâni.

„Sancționăm acum 118 nave suplimentare din flota fantomă. În total, peste 560 de nave sunt acum incluse pe lista sancțiunilor UE. Companiile majore de comerț cu energie Rosneft și Gazpromneft vor fi supuse unei interdicții totale de tranzacții, iar alte companii vor intra sub înghețarea activelor”, a declarat președinta Comisiei.

„Pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor viza platformele cripto și vor interzice tranzacțiile în criptomonede. Listăm bănci străine conectate la sistemele alternative de plăți ale Rusiei și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale”, a adăugat ea.

Liderii europeni au promis să mențină presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în contextul intensificării eforturilor diplomatice de a forța Kremlinul să negocieze.

Rolul Statelor Unite în sancțiuni

Totuși, oficialii au recunoscut în privat că cele mai eficiente măsuri ar apărea doar dacă SUA ar adera la restricții economice dure și la o aplicare mai strictă. O echipă tehnică de nivel înalt a fost trimisă la Washington săptămâna trecută și discuțiile sunt în curs.

Președintele american Donald Trump a declarat, însă, că va accepta „sancțiuni majore” împotriva Rusiei doar dacă țările NATO vor renunța complet la petrolul rusesc — o cerință dificilă, având în vedere că state precum Turcia, Ungaria și Slovacia au refuzat să-și găsească furnizori alternativi.

Trump și-a repetat apelul în timpul unei vizite de stat în Marea Britanie săptămâna aceasta, spunând: „dacă prețul petrolului scade, Putin o să renunțe ... Nu va avea de ales. Va renunța la război.”

Răspunzând pachetului, comisarul pentru sancțiuni al Ucrainei, Vladyslav Vlasiuk, a spus: „noi, desigur, vrem cât mai multe sancțiuni dure posibil. Dar înțelegem, de asemenea, că unele măsuri sunt mai greu de adoptat decât altele, și avem mult respect pentru eforturile pe care partenerii noștri le-au făcut până acum.”

„Acesta este doar începutul”, a adăugat el. „Vom vedea multe evoluții în domeniul sancțiunilor în următoarele săptămâni și luni.”

Europa

